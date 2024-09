Sempre al tuo fianco episodi Segreti sommersi e Non mi lasciare: trama, cast e curiosità

Domenica 29 settembre, Rai 1 propone gli episodi Segreti sommersi e Non mi lasciare di Sempre al tuo fianco. La fiction, che racconta le vicende degli uomini e delle donne della Protezione Civile, è visibile dalle 21:20.

Sempre al tuo fianco Segreti sommersi, regista e dove è girata

Sempre al tuo fianco è una realizzazione originale della società 11 Marzo Film, che ha lavorato in collaborazione con Rai Fiction. Appartenente al genere drammatico, la serie è composta da dodici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La trama, che racconta fatti ispirati a vicende realmente avvenute, è scritta da Pietro Calderoni, Sofia Bruschetta, Valter Lupo ed Angelo Carbone. La regia, invece, è di Gianluca Mazzella e Marco Pontecorvo. Le riprese si sono svolte sull’isola di Stromboli.

Sempre al tuo fianco Segreti sommersi, la trama

Durante Segreti sommersi, il personaggio di Sara deve affrontare alcune difficoltà. Motivo per il quale la donna accoglie Marina, che momentaneamente si trasferisce a vivere con lei. Renato, intanto, dopo aver meditato a lungo decide di incontrare la protagonista per farle una proposta molto importante.

Secondo l’uomo è giunto il momento di iniziare una convivenza. Sara, a sua volta, decide che oramai è giusto che il compagno incontri la figlia. Poco prima di trasferirsi, però, Renato effettua una scoperta che lo turba profondamente e che potrebbe spingerlo a cambiare idea.

Non mi lasciare, la trama

In seguito, la serata con Sempre al tuo fianco procede, in seconda serata, con l’appuntamento dal titolo Non mi lasciare. Merlo ed Ahbed sono impegnati nella scomparsa delle navi. In apparenza sembrano degli incidenti, ma hanno dei dubbi e decidono di lavorare sodo per scoprire la verità. Ben presto, i loro sospetti diventano realtà: i naufragi hanno coinvolto delle imbarcazioni implicate in commerci non legali. Sara, invece, è occupata in una operazione complessa di salvataggio. Nonostante le difficoltà che stanno incontrando, Sara e Marina stringono un legame sempre più forte, avvicinate anche dalle comuni delusioni in amore.

Sempre al tuo fianco Segreti sommersi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la fiction Sempre al tuo fianco, la cui prima stagione procede con altri due episodi in onda oggi, domenica 29 settembre, dalle ore 21:20 su Rai 1 e in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.