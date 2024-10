Ospiti in tv domenica 13 ottobre: Francis Ford Coppola da Mara Venier

Amii Stewart e Francis Ford Coppola sono due fra gli ospiti attesi in tv domenica 13 ottobre. La cantante, star internazionale, è intervistata da Francesca Fialdini.

Ospiti in tv domenica 13 ottobre, chi c’è a Domenica In

Nel corso di Domenica In di domenica 13 ottobre è atteso un faccia a faccia con Francis Ford Coppola. Il pluripremiato regista, che in carriera ha ottenuto ben sei Premi Oscar, interviene in studio per presentare al grande pubblico Megalopolis. La pellicola, della quale è regista e coproduttore, è rilasciata il prossimo 16 ottobre.

Venier accoglie Raoul Bova. L’attore si racconta fra vita privata e professionale e fornisce alcune anticipazioni in merito alla prossima stagione di Don Matteo. La fiction, fra le più amate della TV di Stato, dopo il rinvio della scorsa primavera torna in onda dal 17 ottobre. In studio anche Giancarlo Magalli, che presenta il libro Fantastici. Nel tomo ripercorre gli anni più belli della sua lunga carriera artistica e gli incontri avuti con tanti colleghi del mondo del cinema e della tv.

Infine è in programma un talk dedicato a Ballando con le stelle. Nello spazio partecipano i concorrenti Luca Barbareschi, Furkan Palali ed Alan Friedman, accompagnati dai professionisti Alessandra Tripoli, Erica Martinelli e Giada Lini. In qualità di opinionisti ci sono Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra e Alessandra Mussolini.

Chi c’è a Da noi a ruota libera

Durante Da noi a ruota libera, al via alle 17:20 su Rai 1, c’è Amii Stewart. La star della musica internazionale festeggia i 40 anni dalla pubblicazione di Friends. Per l’occasione, ha lanciato una versione rivisitata ed inedita del brano. La padrona di casa Francesca Fialdini ha un colloquio con Rocco Papaleo. Attore, regista e sceneggiatore, è in libreria con Perdere tempo mi viene facile. Autobiografia musicata di un meridionale in libera uscita.

In studio c’è Matilda De Angelis, protagonista di Citadel Diana, serie tv visibile su Amazon Prime Video. Infine, è in programma una intervista ad Eleonora Riso, vincitrice dell’ultima edizione di MasterChef Italia.

Ospiti in tv domenica 13 ottobre, Eleonora Daniele ad Il cacciatore di sogni

Su Rai 2, domenica 13 ottobre, dalle 10:15, c’è Citofonare Rai 2. Con Simona Ventura e Paola Perego ci sono Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet. A seguire c’è Giovanna Ralli, che racconta la sua lunga carriera. Torna la grafologa Candida Livatino, che descrive la personalità degli ospiti sulla base delle loro grafie.

Infine, su Rai 3, nella puntata de Il Cacciatore dei Sogni, visibile alle 13:00, è ospite Matteo Betti. Il campionese senese, medaglia d’argento nel fioretto individuale alle Paralimpiadi di Parigi, è intervistato dallo scrittore Stefano Buttafuoco e dalla conduttrice Eleonora Daniele.