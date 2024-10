Detectives Casi risolti ed irrisolti, il 13 ottobre la storia di Francesca Moretti

Domenica 13 ottobre, su Rai 3, è proposta una nuova puntata di Detectives Casi risolti ed irrisolti. Il programma, come di consueto, è visibile in seconda serata, dalle 23:10 circa, prendendo il via subito dopo PresaDiretta.

Detectives Casi risolti ed irrisolti 13 ottobre, focus su Francesca Moretti

Detectives Casi risolti ed irrisolti è una produzione originale di Verve Media Company. Tale società lo ha realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato. Al timone del format, che analizza in ogni puntata un determinato caso di cronaca nera, c’è il giornalista Pino Rinaldi. Quest’ultimo è uno dei massimo esperti di cronaca nera, settore di cui si occupa da decenni, soprattutto grazie all’esperienza maturata a Chi l’ha visto?.

Rinaldi, oltre ad essere il padrone di casa, è anche l’ideatore dello show, con Fabrizio Berrutti. Gli autori che lavorano agli appuntamenti sono Anna Giurickovic Dato, Valentina Magrin e Antonio Plescia. La regia è del già citato Fabrizio Berrutti. La puntata odierna, oltre che sulla terza rete della TV di Stato, è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Al centro della narrazione c’è il caso di Francesca Moretti.

La storia di un avvelenamento

Pino Rinaldi, durante Detectives Casi risolti ed irrisolti di oggi, racconta la storia di Francesca Moretti. Quest’ultima viva a Roma insieme a due coinquiline, nei pressi di un appartamento sito nel quartiere San Lorenzo. Da giorni convive con un forte dolore dovuto alla lombosciatalgia, che le impedisce oramai anche di uscire di casa.

Il pomeriggio del 22 febbraio del 2000, Moretti ha un drastico peggioramento. Le sue condizioni di salute precipitano e la donna è ricoverata d’urgenza in ospedale. Arriva nella struttura in condizioni critiche. Poche ore più tardi, Francesca perde la vita. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul cadavere, per fare chiarezza sulla sua morte. L’esito di tale esame racconta una verità scioccante: la donna è stata uccisa, avvelenata con il cianuro. Iniziano le indagini delle forze dell’ordine. La coinquilina finisce nel registro degli indagati con l’accusa di aver inserito il veleno nella ministra di Moretti. L’imputata, alla fine, è assolta.

Detectives Casi risolti ed irrisolti 13 ottobre, gli ospiti

A Detectives Casi risolti ed irrisolti di oggi, Pino Rinaldi parla della vicenda con la dottoressa Antonietta Menditto. In compagnia di quest’ultima, Commissario Capo della Polizia di Stato, è ripercorsa l’inchiesta degli inquirenti. Inoltre, ci sono la criminologa forense Anna Maria Giannini e Arije Antinori, criminologo. I due approfondiscono il mistero dal punto di vista psicologico e sociologico.