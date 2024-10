Stasera in tv venerdì 18 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 18 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Salvo Sottile, Farwest. Su Italia 1, il film San Andreas, con Dwayne Johnson.

Stasera in tv venerdì 18 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il celebrity talent Tale e quale show. Un’emozionante esibizione nei panni di Céline Dion sulle note di “All By Myself” ha garantito a Verdiana Zangaro la vittoria nella seconda puntata di questa edizione. La cantante lanciata da “Amici” nel 2012 è anche in radio con le Deva: il loro nuovo singolo è “Maledetto logico”.

Su Rai3, alle 21.25, l’attualità con Farwest. Anche questa settimana Salvo Sottile, insieme con la sua squadra di giovani inviati, dà voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti, nei “far west” italiani, subiscono ogni giorno prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare una luce sulla realtà e indicando possibili soluzioni.

Su Rai5, alle 21.15, Danza. Alexander Ekman: Hammer. Dall’incontro tra il coreografo Alexander Ekman e lo stilista Henrik Vibskov nasce HAMMER: suggestiva e ironica metafora della nostra società sempre più individualista. Con i ballerini dell’Opera di Goteborg.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Anche i delitti che hanno già un colpevole offrono a Gianluigi Nuzzi innumerevoli spunti per un’analisi e una riflessione in studio con gli ospiti e gli esperti. Tra gli altri, l’omicidio di Giulia Cecchettin e il caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa di Traversetolo, in provincia di Parma.

Su Canale 5, alle 21.20, la 2° puntata della fiction, Storia di una famiglia perbene 2, con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari. Maria, la figlia di Teresa (Simona Cavallari), e Francesco s’incontrano sulla scogliera, ma l’inatteso arrivo di una barca alla deriva provoca una situazione di pericolo che si risolve grazie a un nuovo atto del ragazzo. Intanto Angelica continua a tramare contro la famiglia De Santis.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Lo scrittore Filippo Ceccarelli con i giornalisti Francesca Schianchi e Paolo Celata sono tra gli ospiti fissi di Diego Bianchi in arte Zoro. Come ogni settimana, tra le rubriche, c’è pure la Social Top Ten con la classifica delle news più curiose della settimana.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. Sono 420 i km di percorso in Laos da Luang Prabang a Vientiane. Tra le missioni proposte da Costantino della Gherardesca con l’inviato Fru i concorrenti dovranno gustare 7 cibi inusuali, tra cui placenta di mucca, sangue cotto, serpenti.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Le prime due puntate della nuova stagione dello show di Maurizio Crozza sono state particolarmente ricche di personaggi. E anche stasera il comico genovese non risparmierà la sua satira pungente soprattutto sulla politica.

Real Time – Sky Cinema Uno

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Tra le prove affrontate c’è quella tecnica seguita da Iginio Massari: i concorrenti devono dimostrare manualità e abilità lontano dagli occhi degli altri giudici, che assaggiano le creazioni bendati per poi valutarle.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Hanno ucciso l’uomo ragno, con Elia Nuzzolo, Matteo Oscar Giuggioli. Prosegue il racconto della storia di Max e Mauro negli Anni 90 e della genesi di alcune delle canzoni più note degli 883, il duo che, partendo da Pavia, ha cambiato la musica italiana.

I film di questa sera venerdì 18 ottobre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Antoine Fuqua, The Equalizer 2 – Senza perdono, con Denzel Washington. Robert McCall, ex agente della Cia, si guadagna da vivere facendo l’autista. Ma torna in azione quando la sua amica Susan cade in un tranello durante le indagini su un omicidio.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di Brad Peyton, San Andreas, con Dwayne Johnson, Carla Gugino. California: un devastante terremoto provoca il distacco della faglia di San Andreas, che marca l’incontro della placca nordamericana con quella pacifica. Il pilota di elicotteri Ray Gaines (Dwayne Johnson) e l’ex moglie uniscono le forze per salvare la loro figlia in viaggio da Los Angeles a San Francisco.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Clint Eastwood, Sully, con Tom Hanks. Il 15 gennaio 2009, il pilota Chesley “Sully” Sullenberger, ammarando sull’Hudson a New York, salva le 155 persone a bordo. Un’azione eroica ma non necessaria, secondo la compagnia assicurativa.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1980, di Franco Castellano, Il bisbetico domato, con Adriano Celentano. Elia conduce una vita solitaria nella campagna pavese, accudito solo da una domestica di colore. Una notte, alla sua porta bussa una bella ragazza, rimasta in panne con l’auto.

Stasera in tv venerdì 18 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Changeling, con Angelina Jolie, Gattlin Griffith. Anni 20: Christine, una ragazza madre, ritorna dal lavoro e scopre con orrore che suo figlio è sparito. Cinque mesi dopo la polizia le consegna un altro bambino, lei protesta, ma…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Neil Marshall, Hellboy, con David Harbour. Hellboy, il semi-demone che protegge la Terra dalle creature soprannaturali, questa volta è impegnato in una missione a Londra per fronteggiare un’antica strega malvagia tornata dal regno dei morti.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Nick Cassavetes, God Is A Bullet, con Nikolaj Coster-Waldau. Il detective Bob Hightower s’infiltra in una setta per cercare di salvare sua figlia e vendicare l’omicidio della moglie. Lo aiuterà una donna fuggita dalla società segreta.