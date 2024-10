Tale e quale show 2024, quarta puntata del 11 ottobre: vince Verdiana Zangaro

Venerdì 11 ottobre, su Rai 1, è andata in onda la quarta puntata di Tale e quale show 2024. Il programma, come di consueto, è stato condotto da Carlo Conti.

Tale e quale show 2024 quarta puntata, Geppi Cucciari quarta giudice

Nella quarta puntata di Tale e quale show 2024 si sono esibiti tutti i concorrenti. Al termine delle performance, i giudici hanno dovuto stilare una loro personale classifica, assegnando dei punteggi. In seguito, la classifica finale è stilata con l’aggiunta dei voti dati dai concorrenti stessi e dal pubblico a casa, che mediante i social ha assegnato 1, 3 e 5 cinque punti ai tre artisti giudicati migliori. Tali bonus, questa settimana, sono andati rispettivamente a Thomas, Giulia Penna e Verdiana.

La giuria, nella quarta puntata dello show, è composta dai soliti Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello ed Alessia Marcuzzi. La quarta giudice speciale è la comica e conduttrice Geppi Cucciari, da qualche stagione televisiva protagonista su Rai 3 con lo show di intrattenimento culturale Splendida Cornice.

Vince Verdiana

Per ciò che riguarda la classifica della quarta puntata di Tale e quale show 2024, all’undicesimo ed ultimo posto c’è Massimo Bagnato, che ha portato sul palco Al Bano e Romina in coppia con Biagio Izzo. Al decimo posto, invece, c’è Carmen Di Pietro con Rosanna Fratello. In nona posizione c’è Roberto Ciufoli con Dargen D’Amico.

La classifica va avanti con Justin Mattera-Madonna e con Amelia Villano-Dua Lipa, che occupano rispettivamente l’ottavo ed il settimo posto in classifica. In sesta posizione c’è Giulia Penna con Elodie, preceduta da Feisal Bonciani con Rocky Roberts, che dunque in questa settimana è rimasto fuori dal podio. Quarto Thomas, che ha presentato al pubblico la sua versione con Tiziano Ferro.

In terza posizione c’è Simona Annichiarico con un ottimo Mick Jagger. La vincitrice della scorsa settimana, ovvero Kelly Joice, è seconda con Tina Turner. Infine, la vincitrice dell’appuntamento è Verdiana, che ha dominato con Antonella Ruggiero.

Tale e quale show 2024 quarta puntata, le imitazioni della prossima settimana

Al termine della quarta puntata di Tale e quale show, il conduttore Carlo Conti ha comunicato le imitazioni al centro della prossima settimana. Esse sono:

Verdiana: Mariah Carey;

Mariah Carey; Giulia Penna: Elisa;

Elisa; Feisal Bonciani: Pharrell Williams;

Pharrell Williams; Thomas: Justin Timberlake;

Justin Timberlake; Simone Annicchiarico: Tony Renis;

Tony Renis; Carmen Di Pietro: Alan Sorrenti;

Alan Sorrenti; Justine Mattera: Heather Parisi;

Heather Parisi; Massimo Bagnato: Geolier;

Geolier; Roberto Ciufoli: Achille Lauro;

Achille Lauro; Kelly Joyce: Stromae;

Stromae; Amelia Villano: Giusy Ferreri.

Dal punto di vista degli ascolti, continua il successo del programma. La serata di ieri, infatti, ha ottenuto più di 3 milioni e mezzo di telespettatori, con una share del 22,6%.