The Office Australia su Amazon Prime Video dal 18 ottobre: trama, cast e curiosità

A partire da oggi, venerdì 18 ottobre, è in programma, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Amazon Prime Video, la serie The Office Australia. La produzione, nel nostro paese, è rilasciata a partire dalle ore 09:00.

The Office Australia, regista e dove è girata

Appartenente al genere commedia, The Office Australia è realizzata dalla società BBC Studios ANZ. Essa ha lavorato in collaborazione con la Bunya Productions Pty LTD. Adattamento australiano dell’omonima (e famosissima) serie statunitense, il titolo è creato da Julie De Fina e da Jackie Van Beek. Le due sono anche le produttrici esecutivi, in compagnia di Kylie Washington. La prima stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa trenta minuti. La regia è di Christiaan Van Vuuren e Jesse Griffin.

The Office Australia, la trama

Al centro della versione australiana di The Office c’è il personaggio di Hannah Howard. Quest’ultima è interpretata dall’attrice Felicity Ward ed è una donna in carriera. Da qualche tempo, infatti, ricopre l’importante ruolo di direttrice d’azienda, presso la Flinley Craddick, società che opera nel settore degli imballaggi.

Le cose, per lei, sembrano andare nel verso giusto. Sul lavoro è rispettata e considera i suoi dipendenti una sorta di seconda famiglia. Tutto cambia, però, quando Hannah riceve una comunicazione dalla sede centrale della sua azienda. I vertici, infatti, hanno deciso di chiudere la sua filiale, a causa dei problemi economici sorti dopo la pandemia da Covid-19.

Spoiler finale

Tale informazione, durante gli otto episodi di The Office Australia, manda in crisi Hannah. Quest’ultima, ed il resto dei dipendenti, dovranno proseguire l’attività lavorativa in remoto, da casa. La protagonista, per cercare di evitare tale scenario e salvare il suo ufficio, al quale è molto legata, assegna ai lavoratori dei compiti ai limiti dell’impossibile. Inoltre, si lascia andare ad alcune promesse decisamente ambiziose e, molto spesso, impossibili da raggiungere. In tutto questo, i dipendenti della Flinley Craddick assecondano il personaggio principale, dando vita ad una serie di fraintendimenti e situazioni comiche.

The Office Australia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Office Australia, serie tv che nel nostro paese è rilasciata venerdì 18 ottobre, dalle ore 09:00 circa sulla piattaforma di intrattenimento streaming Amazon Prime Video.