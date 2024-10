Quarto Grado, la puntata del 18 ottobre: il caso Liliana Resinovich

Venerdì 18 ottobre, su Rete 4, è in programma un nuovo appuntamento di Quarto Grado. La trasmissione prende il via alle 21:20 circa, subito dopo la fine di 4 di Sera.

Quarto Grado 18 ottobre, la vicenda di Liliana Resinovich

A Quarto Grado del 18 ottobre, i conduttori Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero affrontano alcuni dei casi di cronaca nera al centro dell’attualità. Fra questi, ha ampio spazio la morte di Liliana Resinovich.

Il format, curato da Siria Magri, ripercorre l’intera storia della donna. Quest’ultima è scomparsa nel nulla nel dicembre del 2020. Nonostante le ricerche, di lei non si è saputo nulla per settimane. Il 5 gennaio, le forze dell’ordine hanno ritrovato il corpo privo di vita della donna nei pressi di un boschetto, sito a poca distanza dalla casa nella quale abitava con il marito Sebastiano.

In un primo momento, gli inquirenti hanno pensato ad un suicidio. Un’ipotesi, questa, alla quale i famigliari e “l’amico speciale” Claudio non hanno mai creduto. Nelle scorse settimane, l’autorità giudiziaria ha disposto la riesumazione del cadavere, sul quale sono stati effettuati nuovi esami. L’esito di questi potrebbero riaprire le indagini. I periti, infatti, avrebbero individuato la presenza di una micro-frattura ad una vertebra. Resinovich potrebbe essersela procurata cadendo. Non è da escludere, però, che sia dovuta ad un’aggressione.

La morte di Pierina Paganelli

Così come nelle ultime settimane, Quarto Grado del 18 ottobre torna a parlare della morte di Pierina Paganelli. La 78enne è stata uccisa all’interno del garage del condominio nel quale viveva. Per il suo omicidio, l’unico indagato continua ad essere Louis Dassilva, che per tale motivo si trova ancora in carcere. Secondo la Procura che sta indagando, l’uomo è capace di uccidere. Al fianco di Louis continua ad esserci la moglie Valeria. La coniuge, infatti, lo difende, sottolineando che non può essere lui l’assassino, in quanto la notte in cui è avvenuto l’assassinio era con lei, a casa.

Quarto Grado 18 ottobre, gli ospiti

La puntata del 18 ottobre di Quarto Grado, visibile oltre che in televisione anche in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity, è ricca di ospiti. Essi, come sempre, discutono dei vari casi, analizzando le testimonianze, i filmati e i documenti inediti trasmessi. Questa settimana, nel parterre di opinionisti ci sono, in primis, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Carmelo Abbate. Oltre a loro, i conduttori Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero dialogano con Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.