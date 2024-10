Il castello delle cerimonie, la puntata del 18 ottobre: i 18 anni di Rebecca

Venerdì 18 ottobre, su Real Time, è in programma un nuovo appuntamento de Il castello delle cerimonie. La trasmissione è proposta, come di consueto, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, in seconda serata. Il format, infatti, parte subito dopo la fine della puntata di Bake Off Italia.

Il castello delle cerimonie 18 ottobre, i 18 anni di Rebecca

Il castello delle cerimonie, produzione originale della società B&B Film, è condotto da Imma Polese e dal marito Matteo Giordano. L’ottava edizione dello show è composta da quindici appuntamenti inediti, dalla durata di circa 30 minuti ciascuno. Le puntate sono proposte su Real Time il venerdì, in seconda serata.

Invariata l’ambientazione del programma, che si svolge fra le mura del suggestivo Grand Hotel La Sonrisa, situato nel piccolo comune Sant’Antonio Abate, vicino a Napoli. La narratrice è Eleonora De Angelis, mentre l’oramai famigerata sigla, intitolata Nu matrimonio napulitano, è cantata da Daniele Bianco. Al centro della puntata odierna c’è il diciottesimo compleanno di Rebecca.

La presentazione della giovane

Rebecca, in apertura di puntata de Il castello delle cerimonie di oggi, si presenta: “Ho diciassette anni, fra poco diciotto. Sono originaria di Casoria, cittadina posta nell’area metropolitana di Napoli. Per quanto riguarda la mia persona, io amo tanto i social. Se fosse per me starei tutto il giorno sulle varie piattaforme. Vorrei festeggiare il mio diciottesimo compleanno al Castello perché amo lo stile barocco, mi piacerebbe, un giorno, avere una casa tutta mia con il medesimo stile“.

Il padre Giuseppe aggiunge: “Mia figlia è molto estrosa, ma al tempo stesso è dolce“. La mamma Angela, invece, sottolinea: “A livello di gusto, ama tutto ciò che è eccesso. Tacchi, orecchini, bracciali e collane, oltre ai look esplosivi“.

Il castello delle cerimonie 18 ottobre, le richieste degli invitati

Ne Il castello delle cerimonie di oggi, venerdì 18 ottobre, Rebecca, i genitori Angela e Giuseppe e un nutrito gruppo di amici visitano la location. Durante il sopralluogo, incontrano Matteo Giordano, al quale comunicano le loro richieste in vista del party. In particolare, la festeggiata afferma: “Vorrei festeggiare con una cena, a base di un menù di terra perché adoro la carne. Dopo un aperitivo iniziale, vorremmo un antipasto con tanti salumi e formaggi, oltre alla rosticceria. Oltre ai primi e ai secondi, desidero un piatto extra: la pasta fagioli e cozze. Per concludere in bellezza vorrei una torta imponente, la più torta a disposizione, ispirata al castello“.