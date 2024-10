Stasera in tv domenica 20 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 20 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Canale 5, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis.

Stasera in tv domenica 20 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction con Ambra Angiolini, Sempre al tuo fianco. Due episodi: il primo s’intitola “Ferite aperte”. Sara (Ambra Angiolini) scopre il segreto di Renato e capisce perché l’ha allontanata. Anche se sa che lui voleva solo proteggerla dal dolore, Sara è furiosa. Nonostante le difficoltà tra di loro, i due devono gestire insieme una nuova emergenza sanitaria. A seguire, “Verità tossiche”. Determinato a far venire alla luce la verità, Merlo sfida i suoi limiti immergendosi alla ricerca delle prove. Sara si sente responsabile delle dimissioni di Merlo: è stata troppo dura con lui e ha sottovalutato i suoi sospetti. Perciò lo raggiunge in Calabria e insieme riescono ad ottenere le prove dell’affondamento volontario delle navi e a sventare il disastro ecologico.

Su Rai3, alle 20.35, l’attualità con Presa diretta. Come mai siamo sempre più soli? La solitudine è una condizione di vita che si allarga a macchia d’olio, soprattutto tra i giovani. Da soli si fa più fatica a trovare lavoro e ci si ammala di più. Riccardo Iacona svela stasera l’impatto economico, sociale e sanitario della solitudine sulla nostra società.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Giuseppe Brindisi e la sua “Zona bianca” si prendono qualche settimana di pausa e lasciano il posto all’edizione domenicale del programma di Bianca Berlinguer. In primo piano, come sempre, la politica italiana e internazionale, dalla legge di bilancio in fase di definizione ai conflitti mediorientali.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis. Il medico annuncia che Gulendam e il bambino sono fuori pericolo. Intanto, Gulcemal (Murat Unalmis) fa irruzione all’ospedale e rapisce Deva. Anche Mert, attirato da Vefa con una scusa, viene rapito. Ibrahim e Ipek sono molto preoccupati per la situazione e decidono di denunciare tutto alla polizia.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Assente nelle prime due puntate della stagione per motivi familiari, Veronica Gentili è di nuovo al timone del programma di Davide Parenti per presentare i nuovi servizi, le inchieste, le interviste e gli scherzi realizzati dagli inviati. Con lei in studio ci sono anche stasera Max Angioni ed Eleazano Rossi.

Su Tv8, alle 22.30, Automobilismo: GP degli Stati Uniti di F1. Sul Circuito delle Americhe di Austin (Texas) si corre il 2° dei tre GP in calendario in territorio americano. La gara si disputa sulla distanza di 56 giri, il collegamento in differita e in chiaro è alle ore 21.00, mentre la partenza è alle 22.30.

Su Nove, alle 20.30, il talk show Che tempo che fa. Terzo appuntamento con la nuova edizione dello show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con l’anteprima alle 19.30. Tra le altre conferme c’è “Il Tavolo”, l’atteso momento delle ore 22.30 tra gag, conversazioni e improvvisazioni con gli ospiti.

Su Real Time, alle 21.15, il reality Il Castello delle Cerimonie. Al Castello, Donna Imma e Matteo sono impegnati a preparare la cerimonia di Daniela e Alessandro e a scegliere i piatti extra per il menù. Cosa preferiranno i giovani sposi: pasta fagioli e cozze o pasta patate e provola?

I film di questa sera domenica 20 ottobre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1989, di Bruce Beresford, A spasso con Daisy, con Jessica Tandy. Georgia, Anni 50. L’anziana e burbera signora Werthan, vincendo i pregiudizi razziali, instaura con il proprio autista di colore un rapporto di amicizia molto profondo.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Jason Reitman, Un giorno come tanti, con Kate Winslet, Josh Brolin. Adele e il figlio tredicenne s’imbattono in Frank Chambers, un uomo ferito che chiede il loro aiuto. I due gli offrono ospitalità, ma presto scoprono che si tratta di un evaso.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2007, di Paul Greengrass, The Bourne ultimatum, con Matt Demon. Sempre in fuga, Jason Bourne è disposto a tutto pur di scoprire la sua vera identità. Al suo fianco c’è la bella agente Nicky, in un viaggio mozzafiato tra Londra, Mosca e Tangeri.

Su Iris, alle 21.15, il film storico del 2004, di Oliver Stone, Alexander, con Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer. IV secolo a.C.: Alessandro succede al padre sul trono di Macedonia. Sostenuto dalla madre Olimpiade, il giovane sogna di conquistare il mondo, dall’Egitto all’India.

Stasera in tv domenica 20 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Paola Cortellesi, C’è ancora domani, con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea. Nella Roma del dopoguerra, Delia è la moglie di Ivano, un uomo violento, ha tre figli, accudisce il suocero e guadagna con dei lavoretti. Una lettera misteriosa la spinge a cambiare vita.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1975, di Steven Spielberg, Lo squalo, con Roy Scheider, Robert Shaw. Uno squalo semina il panico nelle acque antistanti una spiaggia americana, ma le autorità minimizzano. Lo sceriffo Brody, uno scienziato e un pescatore cercano di uccidere il mostro.