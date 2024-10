Sempre al tuo fianco episodi Le ombre del passato e Un gioco da ragazzi: trama, cast e curiosità

Domenica 13 ottobre, su Rai 1, sono in onda gli episodi Le ombre del passato ed Un gioco da ragazzi di Sempre al tuo fianco. La fiction, che racconta le storie personali ed il lavoro delle donne e degli uomini della Protezione Civile italiana, è visibile dalle 21:20.

Sempre al tuo fianco Le ombre del passato, regista e dove è girata

Sempre al tuo fianco è una realizzazione originale della società 11 Marzo Film, che ha lavorato in collaborazione con Rai Fiction.

La trama è scritta da Pietro Calderoni, Sofia Bruschetta,Valter Lupo ed Angelo Carbone. La regia, invece, è di Gianluca Mazzella e Marco Pontecorvo.

Le riprese si sono svolte sull’isola di Stromboli. La prima stagione della serie, appartenente al genere drammatico, è composta da dodici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La rete ammiraglia della TV di Stato ne propone due alla settimana, nel prime time della domenica.

Sempre al tuo fianco Le ombre del passato, la trama

Nel corso de Le ombre del passato di Sempre al tuo fianco, la protagonista Sara, interpretata da Ambra Angiolini, è sconsolata per ciò che è accaduto con Renato. Con questo stato d’animo, il personaggio principale si reca a Stromboli per lavoro. Insieme a lei, raggiunge l’atollo anche Marina. Ciò che è accaduto, comunque, continua a turbare profondamente Sara, al punto che non riesco a gestire la pressione e si scontra con Canovi. Intanto, Ginevra, con determinazione, riesce a a far confessare a Victor ciò che lo tormenta oramai da tempo.

Un gioco da ragazzi, la trama

La serata con Sempre al tuo fianco procede alle 22:20 circa con Un gioco da ragazzi. In tale episodio, Victor è costretto a fare i conti con il proprio passato. In particolare, deve difendersi da una pesante accusa del passato. La Protezione Civile, nel frattempo, deve cercare di gestire l’esodo dei migranti provenienti dall’Afghanistan. Sara si emoziona nel vedere il forte affetto che lega Renato a Marina. All’improvviso, però, le condizioni di salute già precarie di Renato hanno un repentino peggioramento.

Sempre al tuo fianco Le ombre del passato, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la fiction Sempre al tuo fianco, la cui prima stagione procede con altri due episodi domenica 13 ottobre, visibile dalle 21:20 su Rai 1 e in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.