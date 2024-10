Sport in tv domenica 20 ottobre: la Moto GP, il basket e la pallavolo

Domenica 20 ottobre sono tanti gli appuntamenti di sport proposti in chiaro in tv. Grande protagonista, in primis, è TV8, dove dominano i motori.

Sport in tv domenica 20 ottobre, la Moto GP

Su TV8, oltre agli appuntamenti del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, è protagonista la Moto GP. Dopo l’edizione delle 07:45 del TV8 Sport, alle 08:25 prende il via il collegamento dal paddock che precede, alle o8:50, la gara di Moto 3. Alle 10:10, invece, si accendono i semafori verdi del via alla gara di Moto 2. Infine, la gara vera e propria di Moto GP si svolge dalle ore 11:55.

Tutti gli appuntamenti sono visibili in differita e sono commentati da Guido Meda e da Mauro Sanchini. Le sessioni si svolgono presso il circuito di Phillip Island, posto nella regione di Victoria, in Australia. Sempre su TV8, dalle ore 13:00, è in programma la tappa di Spagna del campionato mondiale di Superbike. L’evento è nei palinsesti della rete del digitale terrestre fino alle 15:00.

La pallavolo

Per ciò che concerne la Rai, sulle reti della TV di Stato ha ampio spazio la pallavolo, sia maschile che femminile. Su Rai 2, a partire dalle ore 15:20 circa, è previsto il fischio di inizio della partita fra il Verona e il Civitanova. Il confronto è valevole per la quarta giornata della regular season di Superlega maschile. Il faccia a faccia oppone due compagini distanziate da un solo punto: gli ospiti sono a quota sei, mentre i padroni di casa sono fermi a cinque.

La pallavolo femminile, invece, è di scena su Rai Sport. Sul canale 58 del digitale terrestre, dalle ore 17:50 circa, parte il collegamento della partita fra il Vallefoglia e Busto Arsizio. I due team, in questo inizio di Serie A1, stanno faticando e non poco dal punto di vista dei risultati. Dopo due partite disputate, i primi sono settimi con tre punti. Gli ospiti, invece, penultimi, avendo raccolto zero punti.

Sport in tv domenica 20 ottobre, il basket

Domenica 20 ottobre, alle 18:00, in chiaro è in programma la Serie A di basket. Il massimo campionato italiano di pallacanestro è proposto su DMax, che trasmette il confronto fra la Virtus Bologna e il Derthona, squadra rappresentante di Tortona, in provincia di Alessandria. Infine, come ogni domenica, sulle reti generaliste sono in onda varie trasmissioni di approfondimento per commentare ciò che è accaduto sui campi di calcio di Serie A. Su Rai 3, alle 22:45 e alle 00:45, ci sono rispettivamente La Domenica Sportiva al 90° e L’altra DS. Su Canale 5, dalle 23:35 circa, spazio a Pressing.