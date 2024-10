Binario 2, il 21 ottobre la prima puntata: inviati, ospiti e conduttori

Dopo tanta attesa ed un rinvio, finalmente ci siamo. Lunedì 21 ottobre, infatti, è in programma la prima puntata di Binario 2, programma novità dei palinsesti 2024-2025 di Rai 2.

Binario 2 prima puntata, i conduttori

Binario 2, nuovo format originale della Direzione Intrattenimento Daytime, prende il via dalle ore 07:15. Lo show, salvo modifiche di programmazione, è visibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per circa un’ora, fino alle 08:15. Oltre che in televisione, è possibile seguire gli appuntamenti in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Binario 2, tutte le mattine, è trasmesso rigorosamente in diretta, dallo studio situato all’interno della Stazione Tiburtina di Roma. Al timone c’è un trio inedito, composto in primis da Andrea Perroni. Imitatore e speaker radiofonico, è lui che ha il compito di apportare i maggiori elementi di comicità nel programma. La conduttrice più istituzionale, invece, è Carolina Di Domenico, fra le voci più note di Rai Radio 2. Infine, spazio al giornalista Gianluca Semprini, che invece cura, quotidianamente, gli spazi di informazione ed approfondimento.

Gli inviati e come funziona

In Binario 2, la cui prima puntata è visibile il 21 ottobre, presenziano, ogni giorno, ospiti e volti della Rai, che raccontano i riti e le loro routine mattutine. Inoltre, grazie all’inviata Selenia Orzella, sono intercettati i pendolari e i turisti che, in quel momento, passano nei pressi della stazione per andare a lavoro o prendere i treni. Persone dalle storie comuni, che forniscono la loro opinione sui fatti di attualità e che sono coinvolte negli sketch comici.

A Binario 2, poi, ci sono i collegamenti con le stazioni principali di Milano e di Napoli. Dalla città meneghina c’è Michele Dalai, con un editoriale sui maggiori fatti sportivi. Dal capoluogo campano c’è Andrea Di Maria, che con il suo stile dissacrante approfondisce riti e superstizioni, in una sorta di Almanacco Partenopeo.

Binario 2 prima puntata, gli ospiti

Numerosi sono gli ospiti che animano la prima puntata di Binario 2. In primis, in studio alla Stazione Tiburtina, c’è Lillo. Il comico, lo scorso 19 settembre, è tornato protagonista su Amazon Prime Video con la seconda stagione di Sono Lillo, serie tv di cui è protagonista. Nella diretta si continua a ridere con Marco Marzocca, anch’esso nel cast del già citato Sono Lillo 2 e padrone di casa di Oggetti Smarriti, trasmissione di Rai Radio 2 fruibile tutti i fine settimana, dalle 09:00 alle 10:30 circa. Infine, in collegamento dalla sua casa di Los Angeles, c’è Elisabetta Canalis, autrice di improbabili lezioni di fitness.