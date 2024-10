Mike, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni, la trama e il cast

La Rai, venerdì 18 ottobre, ha presentato in conferenza stampa, dalle 15:30 circa, la miniserie evento Mike. Diretta da Giuseppe Bonito, narra la vita e la carriera di Mike Bongiorno, fra i padri fondatori della televisione italiana. Le due puntate sono in onda su Rai 1, nella prima serata del 21 e del 22 ottobre. All’incontro presenzia, fra l’altro, l’attore protagonista Claudio Gioè.

Mike conferenza stampa, inizia l’incontro

Inizia la conferenza stampa di Mike. Prende la parola la Direttrice Rai Fiction Maria Pia Ammirati: “L’idea di Mike è arrivata già anni fa. Tutti noi conosciamo la vita di Bongiorno, ma solo apparentemente. Io stessa mi sono ritrovata ad entrare dentro un personaggio-uomo. Mike è stata una persona normale, che è diventata eccezionale. Raccontiamo uno dei padri-fondatori della televisione. Fare biopic è sempre molto difficile”.

Il regista Giuseppe Bonito: “La struttura del film racconta due Mike e l’intera vita del protagonista è basata su un dualismo talvolta lacerante. Ci siamo posti il problema delle modalità con le quali raccontare un personaggio già molto noto. Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono rallegrato del fatto che la parola Allegria fosse presente solo alla fine del secondo episodio”.

La conferenza stampa di Mike procede con l’attore Claudio Gioè: “Mi sono avvicinato al progetto con un po’ di timore, ma sia io che Giuseppe Bonito eravamo concentrati sulla persona e non sul personaggio. Ciò mi ha confortato, perché ci ha dato la possibilità di dare un taglio molto interessante al racconto. L’uomo Bongiorno ha vissuto grandi drammi, che riempiono di significati l’invito Allegria. Mike è stato stoico nell’affrontare la vita e penso che questo sia un ottimo messaggio soprattutto per le giovani generazioni. Credete nelle vostre passioni e non abbattetevi quando le cose non vanno per il verso giusto”.

Le altre dichiarazioni

Nella conferenza stampa di Mike parla Elia Nuzzolo, che interpreta il conduttore quando era giovane: “Riuscire a trovare un Mike privato che fosse coerente con ciò che era diventato è stato il lavoro più complesso. Abbiamo dovuto fare un lavoro a ritroso“. Valentina Romani, che presta il volto a Daniela Bongiorno, moglie di Mike: “Io non ho incontrato Daniela, ma mi sono preparata studiando alcune sue interviste. Mi ha colpito il modo con il quale parla del marito, come se ci fosse un filo invisibile che continua a legarli“.

L’incontro va avanti con Paolo Pierobon, che interpreta Sebastiano, giornalista di fantasia che intervista il protagonista: “Mike è un volto estremamente familiare per tutti, è stato un tuffo stupendo nella storia”. Dopo un breve saluto di Alessandro Passadore di Viola Film, si dà il via alle domande dei giornalisti.

Maria Pia Ammirati, interrogata in merito, afferma: “Abbiamo preferito raccontare la prima parte della vita di Mike, il suo inizio di carriera in Rai e l’incontro con Daniela”. Claudio Gioè sulle difficoltà anche fisiche incontrate nell’interpretazione del protagonista: “Nessuno desiderava proporre una mera imitazione, però volevamo comunque restituire in qualche modo Mike. Così ci siamo concentrati sulla voce“. Termina qui l’incontro.