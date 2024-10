Stasera in tv giovedì 24 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 24 ottobre 2024. Su Rai3, il talk show Splendida cornice, condotto da Geppi Cucciari. Su Italia 1, l’attualità con il programma condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 24 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 2° puntata della fiction Don Matteo 14. In un podere di campagna Don Massimo (Raoul Bova) conosce il piccolo Bart, un allegro bambino con la sindrome di Down che ama le api. Mentre il padre è ricoverato in ospedale, Bart viene accolto in canonica. Intanto Cecchini cerca di conquistare la fiducia del capitano Martini.

Su Rai2, alle 21.20, l’attualità con L’altra Italia. Antonino Monteleone, per la prima volta conduttore di un programma Rai, non si scompone per gli ascolti di “L’altra Italia”, che nelle prime due puntate ha ottenuto una media di circa 300.000 spettatori. Alla vigilia del debutto aveva dichiarato: “La mia priorità è realizzare un prodotto alto”.

Su Rai3, alle 21.20, il talk show Splendida cornice. Torna con nuove puntate il fiore all’occhiello di Rai Cultura. Anche in questa edizione Geppi Cucciari propone una miscela di people show, divulgazione e spettacolo di cui sono protagoniste storie e persone, spesso raccontate con il filtro del divertimento e con uno sguardo sempre attento all’attualità.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Manon Lescaut. Il Teatro Regio di Torino apre la stagione con “Manon Manon Manon”, tre opere dedicate a Manon Lescaut, che Rai5 propone in tre serate consecutive. Si parte dalla Manon Lescaut di Daniel Auber. Dirige Guillaume Tourniaire; con Rocìo Pérez.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. “Milano è una città raccapricciante, una giungla. Sono stato aggredito sotto casa mia per un cellulare”, parola del ginnasta Nicola Bartolini, che, con queste dichiarazioni, ha alimentato ulteriormente il dibattito sulla criminalità nelle grandi città, tema che Paolo Del Debbio affronta anche stasera.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Emir ha il sospetto che Kemal (Burak Ozcivit) possa aver letto il diario scritto da Nihan. E così, dopo averlo trovato, lo getta. Inoltre, scopre che Asu gli ha mentito: la sera prima dell’incidente Kemal non era a casa con lei. A questo punto Emir va dalla sorella e la minaccia, ma Kemal interviene.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. La nuova edizione dello spin-off delle “Iene” si è aperta con un approfondimento su Don Michele Barone, sedicente esorcista che proprio grazie alle inchieste del programma è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione. Il pubblico ha premiato l’inchiesta con ascolti che hanno sfiorato il 10% di share.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Il 3 ottobre, la presenza in studio di Maria Rosaria Boccia (al centro del caso con l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano) ha fatto volare gli ascolti del talk di Corrado Formigli. Ma anche stasera la puntata promette scintille.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Fenerbahce-Manchester United. In chiaro, per l’appunto, c’è Feberbahce-Manchester United, una delle gare fra squadre straniere valida per la 3° giornata di Europa League. Ricordiamo che le formazioni salgono da 32 a 36 e al posto dei gironi c’è un torneo unico dove valgono i punti in classifica.

Su Nove, alle 21.30, il reality Il contadino cerca moglie. Al via la nuova edizione del reality condotto da Gabriele Corsi. Stasera e la settimana prossima i 4 contadini e la contadina potranno incontrare la potenziale anima gemella nella propria fattoria.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Il re del bisturi. Nuovo appuntamento con il professore Giulio Basoccu che illustra diversi interventi di chirurgia estetica da lui effettuati per aiutare alcuni pazienti vittime di pratiche errate. Seguiamo il suo lavoro dalla prima visita fino alla sala operatoria.

I film di questa sera giovedì 24 ottobre 2024

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Neil Marshall, Doomsday, con Rhona Mitra, Bob Hoskins. A trent’anni di distanza da un’epidemia che ha devastato la Scozia, Londra è in balìa dello stesso virus mortale. Un team guidato dal maggiore Eden Sinclair cerca di trovare la cura.

Su La5, alle 21.40, il film commedia del 2016, di Sharon Maguire, Bridget Jones’s baby, con Renée Zellweger. Dopo la rottura con Mark, Bridget si dedica al lavoro e agli amici. Ma l’inaspettato incontro con l’affascinante americano Jack, e un improbabile colpo di scena, cambieranno le cose.

Stasera in tv giovedì 24 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2015, di Michael Mann, Blackhat, con Chris Hemsworth. L’hacker Nicholas Hathaway deve scontare una lunga pena. L’agente dell’Fbi Chen Dawai gli offre la libertà in cambio dell’aiuto per identificare e bloccare i membri di una rete di criminali informatici.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Paolo Zucca, Vangelo secondo Maria, con Benedetta Porcaroli. Maria è una ragazzina di Nazareth e come donna nella Palestina antica le è proibito imparare a leggere e scrivere. Ma l’incontro e il matrimonio con Giuseppe cambierà la sua vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1992, di Brian Levant, Beethoven, con Charles Grodin. George, padre burbero ma dal cuore d’oro, accontenta i figli e si porta a casa Beethoven, cucciolo di sanbernardo. Ben presto la sua casa viene messa a soqquadro dall’irruenza di un quintale di cane.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Angel Manuel Soto, Blue Beetle, con Xolo Mariduena. Il giovane Jaimie si ritrova tra le mani un congegno alieno a forma di scarabeo blu. Quando lo tocca si attiva e si fonde con lui, incapsulandolo in una corazza che gli dona poteri da supereroe.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 1972, di John Boorman, Un tranquillo week-end di paura, con Ned Beatty, Jon Voight. Ed e i suoi amici, uniti dalla passione per la natura, decidono di trascorrere il fine settimana scendendo in canoa un fiume selvaggio. Ma verranno aggrediti da alcuni sconosciuti.