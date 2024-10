Stasera in tv venerdì 25 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 25 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest. Su Rete 4, l’attualità con Quarto grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Stasera in tv venerdì 25 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il celebrity talent Tale e quale show. Figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, Simone Annicchiarico, conduttore televisivo, mostra per la prima volta al grande pubblico il suo talento di cantante e lo fa con ottimi risultati nello show di Carlo Conti. Nelle prime quattro puntate si è calato nei panni di Mungo Jerry, Franco Califano, Renato Zero e Mick Jagger.

Su Rai3, alle 21.25, l’attualità con Farwest. Salvo Sottile ha presentato così alla stampa la nuova edizione: “Puntiamo all’approfondimento con inchieste e una narrazione in studio che valorizza le interviste agli esperti, ai testimoni e il racconto tramite i dati, con l’ambizione di indagare le crepe, i misteri, le curiosità del nostro Paese”.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Manon. Al Teatro Regio di Torino va in scena “Manon” di Jules Massenet. L’Orchestra del Teatro Regio Torino è diretta da Evelino Pidò. Nel cast, Ekaterina Bakanova nella parte della protagonista, Atalla Ayan in quella del cavaliere des Grieux.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Anche questa settimana i delitti e i misteri del momento, molti dei quali vengono approfonditi nel daytime da programmi come “Storie italiane”, “Ore 14”, “La vita in diretta” e “Pomeriggio Cinque”, sono analizzati in prima serata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con il loro team di esperti.

Su Canale 5, alle 21.20, la 3° puntata della fiction Storia di una famiglia perbene 2, con Alex Lorenzin, Simona Cavallari. Francesco Falco (Alex Lorenzin) convince Nicola Straziota a fare un accordo con Palmisano. Carlo, diffidente e geloso del rapporto che il padre sta instaurando con l’imprenditore, all’insaputa di tutti organizza un’imboscata con l’intento di uccidere il boss rivale. Falco riesce a sventare l’attentato.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Se c’è un programma sensibile ai social e ai suoi frequentatori è quello di Diego Bianchi in arte Zoro. Da sempre, lo youtuber attinge a piene mani da questo mondo, ma ha anche trovato il modo per raccontare i fatti più crudi con ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. I concorrenti sono accolti sulla spiaggia di Negombo in Sri Lanka dove Costantino della Gherardesca indica la città di arrivo dopo 170 km di percorso. Tra le missioni, i concorrenti devono raggiungere un mercato e cercare sei frutti specifici.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. E’ passato un mese dall’esordio della nuova stagione, tra personaggi inediti e autentici cavalli di battaglia lo show di Maurizio Crozza continua ad essere tra i più seguiti del venerdì. Quali obiettivi suggeriscono i fatti d’attualità questa sera?

Real Time – Sky Cinema Uno

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake off Italia: dolci in forno. Nuova puntata con il dolcissimo cooking show condotto da Benedetta Parodi. I concorrenti sono pronti a una nuova sfida, ma ancora una volta non sarà facile prendere per “la gola” i giudici, tra cui Tommaso Foglia.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Hanno ucciso l’uomo ragno, con Elia Nuzzolo, Matteo Oscar Giuggioli. Un noto produttore discografico vorrebbe pubblicare un album degli 883. Max e Mauro hanno a disposizione pochi giorni per scrivere i testi delle canzoni e registrarle a Milano.

I film di questa sera venerdì 25 ottobre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1962, Il giorno più lungo, con John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda. Notte tra il 5 e il 6 giugno 1944. Lo sbarco in Normandia (Francia), una delle più grandi e spettacolari operazioni militari della storia, visto da entrambi i fronti.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2022, di Ruben Fleischer, Uncharted, con Tom Holland, Mark Wahlberg. Nathan Drake (Tom Holland), cacciatore di tesori che sostiene di essere discendente di sir Francis Drake, viene assoldato dall’esperto collega Victor Sullivan (Mark Wahlberg), che con lui parte alla ricerca del più grande tesoro non ancora trovato, quello del navigatore Ferdinando Magellano.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 1986, di e con Clint Eastwood, Gunny. Tom Highway, detto Gunny, è un sergente dei marines. Quando gli viene affidato il comando di un plotone di esploratori, scopre che i soldati sono sfaticati: imporrà una ferrea disciplina.

Su La5, alle 21.40, il film commedia del 2008, di Adam Brooks, Certamente, forse, con Ryan Reynolds, Abigail Breslin. In procinto di divorziare, Will Hayes, padre di una bimba, fa il bilancio della propria vita. Attraverso i ricordi, si rende conto che forse non è troppo tardi per ricominciare.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1981, di Castellano e Pipolo, Innamorato pazzo, con Adriano Celentano, Ornella Muti. Cristina, una principessa in visita a Roma, sale su un autobus per visitare la città. L’autista s’innamora di lei, ma la ragazza è già promessa sposa di un miliardario.

Stasera in tv venerdì 25 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Pablo Larrain, Spencer, con Kristen Stewart. Diana Spencer ha realizzato che il suo matrimonio con il Principe Carlo è ormai finito e deve prendere decisioni importanti. La storia è ambientata nei giorni delle vacanze di Natale trascorse a Sandringham.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Jaume Collet-Serra, Run all night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson. Il killer Jimmy Conlon scopre che suo figlio è stato testimone di un omicidio commesso dal boss Shawn Maguire. Ora Jimmy deve decidere da che parte schierarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Antoine Fuqua, Training day, con Denzel Washington, Ethan Hawke. Il giovane Jake deve fare coppia con l’esperto sergente Harris della narcotici di Los Angeles. Gli basta soltanto un giorno di lavoro per rendersi conto che il collega è un corrotto.