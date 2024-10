Quarto Grado, la puntata del 25 ottobre: caso Cecchettin, Turetta per la prima volta in Aula

Venerdì 25 ottobre, Rete 4 manda in onda un nuovo appuntamento di Quarto Grado. La trasmissione è visibile dalle 21:25 circa.

Quarto Grado 25 ottobre, la morte di Giulia Cecchettin

Al timone di Quarto Grado, durante la puntata odierna, ci sono Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero. Il programma, curato da Siria Magri, è visibile, oltre che in televisione, anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Una lunga pagina, durante l’appuntamento odierno del format, è dedicata all’omicidio di Giulia Cecchettin. La studentessa di 22 anni ha perso la vita lo scorso 11 novembre 2023, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Quest’ultimo, dopo averla uccisa a coltellate, si è disfatto del cadavere nei pressi del lago di Barcis, in Friuli Venezia Giulia. In seguito ha iniziato una fuga di diversi giorni, terminata con l’arresto avvenuto in Germania.

Filippo Turetta racconta, in lacrime, l’omicidio di Giulia Cecchettin

A Quarto Grado del 25 ottobre è raccontata la giornata di Filippo Turetta, che nelle scorse ore ha presenziato, per la prima volta, al Tribunale di Venezia, dove è in corso il processo. Rispondendo alle domande dei giudici della Corte d’Assise di Venezia, Turetta ha ammesso di aver detto delle “bugie” durante il primo interrogatorio. A tal proposito, ha confessato di aver premeditato l’omicidio, al punto da aver messo a punto una “lista delle cose da fare” per compiere l’assassinio. In aula, oltre a Turetta, era presente Gino Cecchettin, padre della vittima.

Quarto Grado 25 ottobre, Pierina Paganelli e gli ospiti

Nel corso di Quarto Grado di oggi, venerdì 25 ottobre, i conduttori danno spazio alla morte di Pierina Paganelli. Gli ultimi esami effettuati sul cadavere hanno evidenziato la presenza di DNA. Tali tracce sono state rinvenute sulla gonna della vittima, uccisa nel parcheggio del condominio nel quale viveva. Nella puntata del format si prova a comprendere se tale DNA appartenga all’assassino o meno.

Nel frattempo, Luis Dassilva continua ad essere agli arresti in carcere. L’uomo, principale accusato secondo la procura, nelle scorse ore si è proclamato ancora una volta innocente e completamente estraneo ai fatti. Le forze dell’ordine, intanto, hanno convocato in questura Loris Bianchi. Il fratello di Manuela ha svolto un accertamento probatorio, in qualità di persona informata sui fatti.

Nella puntata di Quarto Grado sono numerosi gli ospiti presenti. In primis, i due padroni di casa dialogano con Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Carmelo Abbate. Al loro fianco ci sono anche Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.