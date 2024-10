Storia di una famiglia perbene 2, la terza puntata: trama, cast e curiosità

Venerdì 25 ottobre, su Canale 5, è proposta la terza puntata di Storia di una famiglia perbene 2. La fiction, appartenente al genere drammatico, è visibile dalle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Storia di una famiglia perbene 2 terza puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato Storia di una famiglia perbene sono la 11 Marzo Film. Essa l’ha prodotta in collaborazione con Mediaset. Il produttore è Matteo Reale. La trama, tratta dall’omonimo romanzo scritto da Rosa Ventrella, è firmata da Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini e Stefano Reali. Quest’ultimo ha curato anche la regia.

La seconda stagione è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 100 minuti. Canale 5 ne propone una alla settimana, nel prime time del venerdì. Le riprese si sono svolte in varie località della Puglia, concentrandosi in particolare su Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo.

La fiction continua a faticare dal punto di vista degli ascolti. Dopo un brutto esordio, che ha convinto 2,1 milioni di persone con il 13,3% di share, la serie ha avuto un leggero aumento, arrivando a poco meno di 2,3 milioni di spettatori con il 13,8%. Un dato, comunque, nettamente più basso rispetto a quelli della prima stagione.

Storia di una famiglia perbene 2 terza puntata, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno, Francesco Falco convince Nicola Straziota a fare un accordo con Palmisano. Tale scenario, però, non è apprezzato da Carlo, che è sempre più geloso del rapporto che il padre sta instaurando con l’imprenditore. Per tale motivo, all’insaputa di tutti, organizza un’imboscata con l’intenzione di uccidere il boss rivale.

Spoiler finale

Durante la terza puntata della fiction, nei confronti di Falco è organizzato un attentato. L’uomo, però, riesce a sopravvivere all’attacco. Carlo, di conseguenza, è indicato come il responsabile di ciò che è avvenuto e, per tale motivo, è isolato dalla sua famiglia. Infine, Maria dubita della sincerità di Francesco e indaga sul periodo in cui l’uomo dice di essere stato in carcere con Michele.

Storia di una famiglia perbene 2 terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di Storia di una famiglia perbene, il cui nuovo appuntamento è visibile dalle 21:20 circa di venerdì 25 ottobre e fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.