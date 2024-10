Ballando con le stelle 2024, la quarta puntata: eliminati i Cugini di Campagna

Sabato 19 ottobre, dalle 20:35 circa su Rai 1, è andata in onda la quarta puntata di Ballando con le stelle 2024. Alla conduzione ci sono Milly Carlucci e Paolo Belli. A giudicare i concorrenti ci sono Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. In apertura di appuntamenti si svolge la sfida fra Alan Friedman-Giada Lini e Sonia Bruganelli-Carlo Aloia: il meno votato sarà il primo eliminato. L’ospite è Raoul Bova.

Questi i concorrenti dello show:

Nina Zilli con Pasquale La Rocca;

con Federica Pellegrini con Angelo Madonia;

con Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina;

con Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli;

con Sonia Bruganelli con Carlo Aloia;

con Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli;

con Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen;

con Furkan Palali con Erica Martinelli;

con Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti;

con Bianca Guaccero con Giovanni Pernice;

con Alan Friedman con Giada Lini;

con Federica Nargi con Luca Favilla;

con Tommaso Marini con Sophia Berto.

Ballando con le stelle 2024 quarta puntata, Ballando con te

Prende il via la quarta puntata di Ballando con le stelle 2024. Parte, anche quest’anno, il circuito di Ballando con te. Si sfidano Sarah, di 9 anni, e Ginevra con Francesco, di 17 e 14 anni. I voti dei giudici e del pubblico a casa hanno premiato Ginevra-Francesco, che dunque accedono alla semifinale. Si passa subito allo spareggio fra Friedman e Bruganelli. Il giornalista è il primo ad esibirsi con un quick stop. Segue, a ruota, l’ex opinionista del GF. Il pubblico a casa, con il televoto, eliminano Sonia Bruganelli-Carlo Aloia. I due, però, sono difesi da Sara Di Vaira, che usa l’unica wild card a sua disposizione e li ripesca.

Si parte con la gara. La prima coppia a scendere in pista è Furkan Palali ed Erica Martinelli. Eseguono un charleston. Rossella Erra dà all’attore dei doni offerti da alcune donne del pubblico, fra cui due reggiseni. La giuria gli assegna 30 punti, con il 9 di Lucarelli. Si va avanti con Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina. Bella coreografia, tanta intensità anche grazie ad un racconto molto intimo del comico. Solo 19 punti, con lo 0 (ingiustificato) di Selvaggia Lucarelli, che in questo inizio di puntata ha dato voti un po’ incomprensibili.

La quarta puntata procede con Massimiliano Ossini-Veera Kinnunen. Il conduttore ricorda i momenti complessi del suo passato, dovuti alla balbuzie. Portano sul palco un quick step. Tantissimi complimenti da parte dei giudici. Ben 39 punti, con il 10 di Mariotto e il 9 di Lucarelli.

Sonia Bruganelli con Carlo Aloia

Nella quarta puntata di Ballando con le stelle scende in pista la ripescata Sonia Bruganelli, accompagnata da Carlo Aloia. Essendo stati ripescati, partono da un punteggio di-20 punti. Valzer premiato con la standing ovation del pubblico in studio, ma la performance in realtà è stata tutt’altro che esaltante. Smith nota dei miglioramenti, Zazzaroni e Canino danno merito al professore. Per Mariotto è “orrendo”. Lucarelli definisce “carino e dignitoso” il ballo. Ottiene 31 punti, che diventano undici con la penalizzazione.

Si continua con i Cugini di Campagna-Rebecca Gabrielli. Portano in scena un ballo latino americano “divertente” per Smith. Ottengono 20 punti, con il 2 di Lucarelli e il 3 di Mariotto. Ci sono ora Tommaso Marini con Sophia Berto. Smith ha avvertito qualche mancanza, ma Canino e Zazzaroni esaltano l’innovazione apportata dallo sportivo. Sono premiati con 32 punti, seppur con lo scetticismo di Mariotto e Lucarelli.

Durante la quarta puntata di Ballando con le stelle 2024 si esibiscono Alan Fridman e Giada Lini. Un cha cha cha divertente, “tremendo” per Matano. Lucarelli parla di “macchietta”, ma a Zazzaroni e Smith è piaciuto. Un Friedman un po’ polemico, ottiene 19 punti con 0 di Selvaggia e l’1 di Guillermo. Tocca, ora, al ballerino per una notte Raoul Bova. Bacio simbolico con Selvaggia Lucarelli: i due si riconciliano dopo gli screzi di qualche anno fa. Soliti cinquanta punti per l’attore, che vanno a formare il tesoretto.

Ballando con le stelle 2024 quarta puntata, Anna Lou Castoldi

La diretta procede con Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti. Un modern molto toccante. Ottengono 48 punti, un vero e proprio exploit. Bella esibizione anche per Federica Pellegrini ed Angelo Madonia. Un paso doble apprezzato dai giurati. Ricevono 39 punti. Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli provano a stupire: la loro samba ottiene 40 punti.

Scendono in pista, adesso, le favorite dell’edizione. Si parte con Bianca Guaccero-Giovanni Pernice. Quick step ottimo, valutato 47 punti. Arrivano Nina Zilli-Pasquale La Rocca. La cantante ha problemi alle costole, mentre a lui non sono piaciute alcune dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli. Il loro slowfox è premiato con 43 punti. La lunghissima quarta puntata si avvia alla conclusione con il jive di Federica Nargi e Luca Favilla. Ovviamente si va di corsa con i giudizi: il voto è di 47 punti.

Dopo una rapida lettura della classifica, è tempo di tesoretto. Matano assegna 25 punti a Zilli-La Rocca, mentre l’altra metà di Erra è dato a Friedman-Lini. Al ballottaggio finiscono Sonia Bruganelli e I Cugini di Campagna. Il confronto si svolge ora: i primi ad esibirsi sono la band, seguita da Bruganelli. Quest’ultima decisamente migliore. Sono eliminati i Cugini di Campagna, termina qui la puntata.