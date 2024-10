Pechino Express 2025, viaggio fra Filippine, Thailandia e Nepal: nel cast Juri Chechi e Nathalie Guettà

Sky, per la propria offerta di intrattenimento, punta ancora su Pechino Express, confermato anche nel 2025. Lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia andrà in onda, come sempre, su Sky Uno, visibile sul canale 108.

Pechino Express 2025, non cambiano i conduttori

Non cambia la coppia di conduttori di Pechino Express 2025. Confermato, proprio come lo scorso anno, Costantino Della Gherardesca, veterano del programma che conduce sin dal 2013, quando ancora era nei palinsesti di Rai 2. In qualità di inviato, invece, torna Fru.

Antonella D’Errico di Sky, lanciando la nuova edizione, afferma: “(…) Ricomincia l’avventura di un programma iconico, con un cast che, tra volti già noti e novità tutte da scoprire, siamo certi saprà sorprenderci, farci emozionare e appassionarci“. Nelle prossime settimane inizieranno le riprese.

La rotta Fino al tetto del mondo

Per ciò che concerne la rotta, il sottotitolo di Pechino Express 2025 è Fino al tetto del mondo. Lo show, nella prossima edizione, è ambientato ancora una volta in Asia, con un itinerario che costringerà i protagonisti a percorrere tre diversi Stati. Si parte dalle Filippine, sito nell’Oceano Pacifico occidentale e formato da oltre 7000 mila atolli.

Si prosegue in Thailandia, contraddistinto da scenari naturali mozzafiato ed edifici modernissimi, che si alternano ai tanti luoghi sacri sparsi per la Nazione. Infine, la tappa finale dello show è situata nel Nepal, conosciuto per i templi e, soprattutto, per ospitare la catena montuosa dell’Himalaya, nella quale è inserito il Monte Everest, che con i suoi 8.848 metri sul livello del mare è l’asperità più alta del mondo.

Pechino Express 2025, le coppie in gara

Per ciò che concerne i concorrenti, a Pechino Express 2025 ci sono Virna Troppi con Nicola Del Freo. Marito e moglie, sono entrambi Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano. In gara, poi, Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba. Sposati dall’anno scorso, lui è un noto comico, mentre lei è una cantautrice che in carriera ha venduto oltre 10 milioni di copie.

Ci sono i fratelli Jay e Checco Lillo: il primo, classe 1997, è un mago molto seguito sui social. Il secondo, nato nel 2001, lavora in un negozio di videogiochi e frequenta l’Università. Ci sono le modelle ed influencer Ivana Mrazova e Giaele De Donà, che hanno in comune una passata partecipazione al Grande Fratello Vip. Altra coppia è quella animata dalle leggende dello sport Jury Chechi, medaglia d’oro olimpica nel ’96 negli anelli, ed Antonio Rossi, ex canoista che in carriera ha vinto ben cinque medaglie alle Olimpiadi, tre delle quali oro.

A Pechino Express 2025 anche Giulio Berruti e Nicolò Maltese. Il primo, 40 anni, è un attore che ha lavorato in pellicole come Melissa P. Il secondo, cantante, lavora nel campo della medicina estetica e della chirurgia plastica. Attesa Nathalie Guettà, ovvero Natalina di Don Matteo, che cerca la vittoria in compagnia di Vito Bucci, 35enne segretario di produzione di varie produzioni seriali, tra cui la fiction di Rai 1. La penultima coppia è composta dalla ballerina Samantha Togni e dalla sorella Debora, lontana dal mondo dello spettacolo. Infine, c’è la cantante Dolcenera, accompagnata dall’avvocato Gigi Campanile, con il quale ha una relazione da 25 anni.