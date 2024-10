Stasera in tv lunedì 28 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 28 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 28 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, i primi due episodi della fiction I casi di Teresa Battaglia, con Elena Sofia Ricci. Nei boschi della Val Resia viene ritrovato il corpo della giovane poliziotta Marta Trevisan. Tutto fa pensare che la donna si sia tolta la vita, ma il commissario Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci), grazie al suo infallibile intuito, scopre che in realtà si tratta di un omicidio. A seguire, il secondo episodio. Dopo aver scoperto che il sangue sulla Ninfa Dormiente appartiene ad una donna resiana, Teresa, Marini e Parisi incontrano Krisnja, pronipote della ragazza ritratta nel quadro e figlia di Hanna, amante del defunto padre di Marta scomparsa qualche anno prima.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Se mi lasci non vale. Secondo appuntamento con le sei coppie in crisi protagoniste del reality narrato da Luca Barbareschi. Ognuna di loro ha deciso di vivere davanti alle telecamere, in una villa nei pressi di Roma, la fase più difficile della loro relazione, quella che potrebbe sfociare in una separazione dolorosa e definitiva.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. “Nel mio mondo c’è sempre stato spazio soprattutto per chi la pensava in modo diverso rispetto al potere. Questa trasmissione si adatta bene alle mie corde. Ed è anche uno spazio culturale, perché la cultura ci libera dalla mediocrità”: così Massimo Giletti descrive il suo programma.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. I risultati (ancora parziali) delle elezioni in Liguria, poche ore dopo la chiusura dei seggi, sono all’attenzione di Nicola Porro. I principali contendenti per la carica di Presidente sono Marco Bucci, attuale sindaco di Genova che corre per il centrodestra, e il deputato del Pd Andrea Orlando.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Dopo sei settimane all’interno della Casa, gli inquilini della 18° edizione mettono a punto le strategie per raggiungere l’obiettivo più importante, la finale, ma la strada è ancora lunga. Stasera Alfonso Signorini fa il punto della situazione con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Corrado Augias affronta un grande tema storico, culturale, politico, economico e i suoi risvolti sull’attualità e sul mondo che verrà. Il suo è un programma di approfondimento che risponde alla richiesta d’informazione che arriva dal pubblico.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Ogni lunedì sera il divertimento è assicurato grazie allo show condotto da Mago Forest con la Gialappa’s Band e una partner famosa. Tra le novità di questa quarta edizione, Giovanni Vernia, che propone la sua versione di Jannik Sinner.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Ancora tante risate con i comici più amati, introdotti sul palco di Legnano da Elettra Lamborghini e i PanPers. Nella replica di questa sera rivediamo, tra gli altri, Raul Cremona, Gabriele Cirilli, Giuseppe Giacobazzi e Roberto Lipari.

I film di questa sera lunedì 28 ottobre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2021, di Rodo Sayagues, L’uomo nel buio – Man in The Dark, con Stephen Lang. Norman, un non vedente, vive in un bosco insieme a Phoenix, una ragazzina che considera come figlia. Quando una banda criminale la rapisce, l’uomo ricorre ad ogni mezzo per ritrovarla.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Alessandro Garilli, La seconda via, con Neri Marcorè, Simone Coppo. Gennaio 1943. Sei alpini italiani e un mulo, in ritirata dal fronte russo, attraversano la gelida steppa innevata. Durante l’esasperante cammino si perdono nei ricordi, sogni e incubi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1968, di Sergio Leone, C’era una volta il West, con Henry Fonda. Il bandito Frank, al soldo di un industriale senza scrupoli, deve uccidere Brett e la sua famiglia, che rifiutano di vendere le loro terre. Alla strage sopravvive solo Jill, la moglie dell’uomo.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 1990, di Martin Scorsese, Quei bravi ragazzi, con Ray Liotta, Robert De Niro. Il supertestimone Henry Hill, che vive sotto protezione, racconta le imprese criminali dei suoi ex compari mafiosi newyorkesi. Tra loro anche il gangster James Conway.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2012, di Alex Kurtzman, Una famiglia all’improvviso, con Chris Pine. Alla morte del padre, Sam scopre di dover dividere l’eredità con una sorella di cui non conosceva l’esistenza. Decide allora di incontrare la donna senza rivelare la sua identità.

Stasera in tv lunedì 28 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Stefano Mordini, Race for glory: Audi Vs. Lancia, con Daniel Bruhl, Riccardo Scamarcio. La storica rivalità tra l’imbattibile squadra tedesca dell’Audi guidata da Roland Gumpert e quella italiana della Lancia con a capo Cesare Fiorio, ai mondiali di Rally del 1983.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2015, di Woody Allen, Irrational man, con Joaquin Phoenix, Emma Stone. Abe, professore di filosofia, è emotivamente provato e incapace di dare un significato alla vita. Poco dopo il suo arrivo al college, si ritroverà coinvolto nella vita di due donne.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2024, di Mark Waters, Mean Girls, con Angourie Rice. Cresciuta in Kenya, Cady torna negli Stati Uniti. Viene subito accolta dal gruppo più popolare della scuola, guidato da Regina George, ma… Remake del film di Mark Waters con Lindsay Lohan e Rachel McAdams.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Brad Peyton, San Andreas, con Dwayne Johnson, Carla Gugino. Un devastante terremoto colpisce la California. Il pilota Ray Gaines e l’ex moglie fanno fronte comune per salvare la loro figlia in viaggio da Los Angeles a San Francisco.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Ti West, Nella valle della violenza, con Ethan Hawke, John Travolta. Il vagabondo Paul arriva in una cittadina deciso a vendicarsi dei teppisti che hanno ucciso una persona a lui cara. Le sorelle Mary Anne ed Ellen lo aiutano nel suo proposito.