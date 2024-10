La Rosa della Vendetta, la puntata del 27 ottobre: trama, cast e curiosità

Canale 5, domenica 27 ottobre, propone una nuova puntata de La Rosa della Vendetta. La serie tv, originale della Turchia, è visibile alle 21:25 circa.

La Rosa della Vendetta 27 ottobre, regista e dove è girata

La Rosa della Vendetta è una produzione originale della società MF Yapim. La sceneggiatura è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi delle città Istanbul e Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal.

La Rosa della Vendetta 27 ottobre, la trama

Nel corso de La Rosa della Vendetta di oggi, domenica 27 ottobre, Gulcemal parla con Deva e Mert, ai quali dà una notizia molto importante. I due, infatti, da quel momento in avanti sono costretti a vivere insieme sotto lo stesso tetto. Nella convivenza, però, i due non possono né guardarsi né rivolgersi la parola. Gulendam, a sua volta, scopre ciò che ha fatto il fratello a suo marito.

Intanto, durante la puntata di oggi della serie, Ibrahim fa una telefonata a Gara. Nella telefonata, il primo chiede alla seconda, con estrema insistenza, di aiutarlo a portare via Deva dal luogo nel quale sta, ovvero la casa di Gulcemal. La donna, dopo aver ascoltato tali richieste, esprime tutta la sua contrarietà. Gara, infatti, ammette di non voler intervenire in quanto desidera avere vicino a sé sia Deva che Gulcemal.

Spoiler finale

In seguito, nell’appuntamento odierno della serie, visibile sulla rete ammiraglia del Biscione, Deva accusa vari problemi di salute. Per tale motivo, notando il suo malessere, Gulcemal decide di far visitare la protagonista da un medico. Il professionista, dopo le analisi del caso, si dice convinto che il personaggio principale sia in preda ad una malattia psicosomatica, dovuta con ogni probabilità ad un grande e recente turbamento che ha vissuto. Ipek, infine, rivela ad Ibrahim che Armagan le ha confessato che è innamorato di lei.

La Rosa della Vendetta 27 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Rosa della Vendetta 2, fiction turca le cui nuove puntate sono trasmesse dalle 21:20 su Canale 5 e visibili in diretta streaming e on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.