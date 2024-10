Report, la puntata del 27 ottobre: le polemiche, le inchieste e gli ascolti record

Domenica 27 ottobre, su Rai 3, ha debuttato la nuova edizione di Report. Il programma di inchieste, condotto da Sigfrido Ranucci, ha provocato non poche polemiche, ma ha ottenuto ascolti record.

Report 27 ottobre, le accuse al Ministro della Cultura Giuli

A Report del 27 ottobre, grande spazio è stato concesso ad Alessandro Giuli, attuale Ministro della Cultura. Mediante servizi e documenti, la trasmissione di Rai 3 ha in primis criticato il membro del governo per aver iniziato a fare politica all’interno di un movimento considerato vicino ai neonazisti. In un secondo momento, gli inviati della trasmissione hanno intervistato alcuni anonimi dipendenti del MAXXI, museo di cui il Ministro era Presidente. I lavoratori hanno accusato Giuli di non essere stato in grado di gestire il museo. Per tale motivo si sarebbe affidato totalmente a Francesco Spano.

Nel corso di Report del 27 ottobre si è parlato dell’inchiesta giudiziaria che, negli scorsi mesi, ha portato all’arresto, fra gli altri, di Giovanni Toti, ex Presidente della Liguria. Come aveva promesso già prima dell’appuntamento, la redazione del programma ha approfondito i “nuovi equilibri politici” presenti all’interno della Regione.

Il naufragio di Roccella Jonica e il caso Vittorio Sgarbi

Durante Report del 27 ottobre si è tornato a parlare di Vittorio Sgarbi. La vicenda relativa alla presunta sparizione di un quadro, sollevata l’anno scorso proprio da una inchiesta del programma televisivo, è culminata con una indagine delle forze dell’ordine. Essa è stata chiusa pochi giorni fa e si è incentrata sulle accuse di contraffazione di opere d’arte, riciclaggio derivante dal tentativo di nascondere la provenienza delittuosa del bene e autoriciclaggio.

Infine, nella puntata, è approfondito il naufragio di Roccella Jonica. Tale fatto ha provocato decine di vittime. Il format, in un lungo servizio, ha ripercorso tutte le fasi del naufragio. Si è partiti dal primo allarme lanciato da Alarm Phone, per arrivare alla gestione dei superstiti e dei rimpatri.

Report 27 ottobre, le polemiche e gli ascolti

La prima puntata della nuova edizione di Report, in onda il 27 ottobre, ha causato non poche polemiche. Sin dalle anticipazioni, infatti, si era molto parlato dell’appuntamento. Ranucci, presentandolo, aveva confermato la presenza di un servizio sulla Liguria, proprio mentre nella regione sono aperte le urne per eleggere il nuovo Presidente. Fatto, questo, che non è piaciuto alla maggioranza. Ranucci, poche ore prima della messa in onda, aveva affermato che Maurizio Gasparri, autorevole esponente di Forza Italia, aveva chiesto di fermare la puntata.

Complici le polemiche, Report ha esordito con ascolti da record. Il programma di inchieste di Sigfrido Ranucci, partito alle 20:30, è riuscito a vincere la serata. La puntata ha interessato ben 2,6 milioni di telespettatori, con il 13,8% di share. Un dato, questo, che permette a Rai 3 di essere la prima rete nazionale, sconfiggendo anche le ammiraglie Rai 1 e Canale 5.