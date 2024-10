Gormiti The New Era dal 28 ottobre su Rai 2: trama, cast e curiosità

Lunedì 28 ottobre, su Rai 2, esordisce Gormiti The New Era. La serie è la prima trasposizione in live action dei Gormiti, fenomeno pop molto amato oramai da quindici anni.

Gormiti The New Era, regista e dove è girata

Gormiti The New Era è stata presentata durante la 22esima edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni. Prodotta dalla società Rainbow, che lo ha realizzato con la collaborazione di Giochi Preziosi. Le riprese si sono svolte in modo unico nel nostro paese, integrando elementi come location vere e personaggi rappresentati con attori reali ad altri elementi fantastici, creati al computer.

Colui che ha curato la regia della serie è Mario Parruccini. Girata in inglese, le riprese sono state effettuate interamente in Italia, in località esclusive come le Grotte di Frasassi e il Tempio del Valadier. Rai 2, salvo improvvise di programmazione, propone un appuntamento della fiction al giorno, a partire dalle ore 18:50.

Gormiti The New Era, la trama

Nel corso di Gormiti The New Era, la Custode Mirydell, dopo un lungo viaggio, arriva sulla Terra con l’obiettivo di reclutare una nuova generazione di Scion. Con tale nome si intendono i guerrieri dotati di superpoteri. Ad essi è assegnato l’importante compito di salvare il suo mondo, ovvero Gorm, dal temibile Lord Graven.

La Custode Mirydell, alla fine, decide di reclutare quattro ragazzi, che all’apparenza sono tutto tranne che eroi. Il loro vero lato battagliero, però, è destinato ad emergere nel momento del bisogno.

Spoiler finale

In seguito, dopo averli selezionati, durante i primi appuntamenti della serie, gli Scion iniziano l’addestramento cercando di stabilire un legame con i propri Gormiti. Con tale nome si intendono gli spiriti guerrieri che li potenziano e li guidano. Il processo di formazione arriva ad una svolta quando Myridell sorprende gli Scion annunciando loro che dovranno fare un viaggio su Gorm. Qui devono superare la loro prima prova, cioè difendere il Tempio di Gorm.

Gormiti The New Era, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Gormiti The New Era, che nel nostro paese debutta, in prima visione televisiva, da lunedì 28 ottobre, dalle 18:50 circa su Rai 2 ed in streaming sul sito di Rai Play.