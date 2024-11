Stasera in tv venerdì 1 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 1 novembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Salvo Sottile, Farwest. Su Italia 1, il film Piccoli brividi, con Jack Black, Odeya Rush.

Stasera in tv venerdì 1 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il celebrity talent, Tale e quale show. Stasera gli 11 protagonisti si contendono punti pesanti, che potrebbero essere decisivi per la volata finale: mancano infatti solo due puntate alla conclusione di questa 14° edizione dello show, premiata dal grande pubblico di Rai1 con ascolti ancora una volta molto alti. In giuria, Alessia Marcuzzi.

Su Rai3, alle 21.25, l’attualità con Farwest. In diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra (Roma) Salvo Sottile presenta la quarta puntata della terza edizione, cominciata venerdì 11 ottobre con un approfondimento sull’emergenza infermieri, tra carenze di personale, salari bassi e violenze sul luogo di lavoro. Per ora lo share supera di poco il 3%.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Dialogues des Carmélites. L’opera di Francis Poulenc messa in scena da Emma Dante in apertura della stagione 2022-2023 al Teatro dell’Opera di Roma, con la direzione di Michele Mariotti. Nel cast Corinne Winters (Blanche) ed Anna Caterina Antonacci (Madame De Croissy).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Tra un nuovo caso e l’altro Gianluigi Nuzzi e i suoi collaboratori trovano sempre il tempo e lo spazio per tornare su vicende del recente passato ancora avvolte dal mistero. Come l’omicidio di Pierina Paganelli, di cui è accusato Louis Dassilva, 34enne senegalese in carcere dallo scorso 16 luglio.

Su Canale 5, alle 21.20, la 4° puntata della fiction, Storia di una famiglia perbene. Carlo è convinto che Falco sia suo fratello Michele, e lo affronta minacciandolo apertamente: l’intervento di Maddalena nel confronto sarà decisivo per la salvezza di Falco, ma porterà gli Straziota allo scontro finale con il clan di Palmisano. Maria (Federica Torchetti) si troverà coinvolta.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Per raccontare con leggerezza i tanti problemi che affliggono l’opinione pubblica, Diego Bianchi e Makkox possono contare sul prezioso e divertito contributo dei giornalisti Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. Nell’ottava tappa del viaggio lungo la Rotta del Dragone le cinque coppie in gara sono chiamate a correre in posti incredibili in cui le piantagioni da thè si alternano a squarci naturali mozzafiato. Con Costantino della Gherardesca.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Dopo gli ottimi ascolti delle prime puntate, nuovo appuntamento con lo show di Maurizio Crozza, che porta sul palco i fatti di attualità politica e sociale della settimana con i suoi personaggi e gli impareggiabili monologhi satirici.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. Ingredienti preziosi e preparazioni di lusso aspettano gli aspiranti pasticcieri, accompagnati da Benedetta Parodi e sotto lo sguardo severo dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Hanno ucciso l’uomo ragno, con Elia Nuzzolo, Matteo Oscar Giuggioli. Tornati a Pavia, Max e Mauro hanno scritto una canzone che è diventata la hit dell’estate 1992. Ma pochi sanno chi sono gli 883: occorre un tour e definire un proprio stile.

I film di questa sera venerdì 1 novembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2001, di John Moore, Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, con Owen Wilson. Guerra dei Balcani: il pilota americano Chris Burnett viene abbattuto mentre sorvola lo spazio aereo serbo. Braccato dai nemici inferociti, fugge sperando nell’arrivo dei soccorsi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2015, di Rob Letterman, Piccoli brividi, con Odeya Rush, Jack Black. Zach (Dylan Minnette), adolescente in crisi per il trasferimento da una grande ad una piccola città, libera involontariamente alcuni mostri dal libro “Piccoli brividi”. Con l’autore R.L. Stine (Jack Black) e sua figlia Hannah (Odeya Rush) farà di tutto per catturarli prima che distruggano la città.

Su Iris, alle 21.10, il film poliziesco del 1971, di Don Siegel, Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, con Clint Eastwood. San Francisco. L’ispettore Callaghan, famoso per i metodi poco ortodossi, cattura uno psicopatico che sta terrorizzando la città. Ma il killer torna in libertà grazie ad un cavillo legale.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2000, di Donald Petrie, Miss Detective, con Sandra Bullock, Michael Caine. Un terrorista minaccia un attentato durante il concorso di Miss America. Per sventare il piano criminale, l’agente dell’Fbi Gracie Hart viene infiltrata tra le partecipanti.

Su Cine34, alle 21.10, il film commedia del 1980, di Carlo Verdone, Bianco Rosso e Verdone, con Carlo Verdone, Elena Fabrizi. Tre personaggi percorrono l’Autostrada del Sole per recarsi a Roma a votare: un emigrante meridionale, un pedante padre di famiglia, un giovanotto con nonna a carico.