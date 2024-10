Tale e quale show, la puntata del 25 ottobre: vince Kelly Joyce, ospite Luca Laurenti

Venerdì 25 ottobre, su Rai 1, è andata in onda la sesta puntata di Tale e quale show 2024. L’edizione, oramai, si appresta a terminare: la finalissima, infatti, è prevista il prossimo 8 novembre.

Tale e quale show 2024 sesta puntata, quarto giudice Pupo

Quello di ieri è il sesto appuntamento di Tale e quale show 2024. Nel corso della serata, che è possibile rivedere gratuitamente tramite Rai Play, si sono esibiti, rigorosamente dal vivo, tutti i concorrenti di quest’anno. A giudicarli, come sempre, il trio composto da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. Al loro fianco, in qualità di quarto giudice, questa settimana è torno Enzo Ghinazzi in arte Pupo.

Al termine di ogni performance, i coach hanno dato i loro voti, formando una classifica provvisoria. Essa, in seguito, è stata modificata dai giudizi dei concorrenti stessi e del pubblico a casa, che tramite i social ha assegnato rispettivamente uno, tre e cinque punti ai più votati.

La classifica finale

L’ultimo posto, come oramai da consuetudine, durante Tale e quale show del 25 ottobre è andato a Carmen Di Pietro. La showgirl ha proposto una disastrosa imitazione della soprano Katia Ricciarelli. Al penultimo posto c’è Massimo Bagnato, che ha intrattenuto il pubblico con la parodia di Gianni Morandi. Il comico si è esibito in duetto con Luca Laurenti, che ha messo in scena una meravigliosa interpretazione di Claudio Baglioni.

Al nono posto c’è Thomas, che non ha convinto con Gianluca Grignani. Seguono, in ottava e settima posizione, Justine Mattera e Simone Annichiarico, protagonisti con Nancy Sinatra e Franco Battiato. Al sesto posto si ferma Amelia Villano con Emma. Ottimo quinto posto per Roberto Ciufoli, che con Renato Carosone ha finalmente ottenuto voti positivi dai giudici. Appena fuori dal podio, in questa posizione, c’è Verdiana, che ha incantato il pubblico con Christina Aguilera.

Per ciò che concerne le prime tre posizioni, il gradino più basso del podio è occupato da Alicia Keys, animata da Giulia Penna. Sfiora la vittoria Feisal Bonciani con James Brown, superato solo dalla Grace Jones di Kelly Joyce, trionfatrice della puntata.

Tale e quale show 2024 sesta puntata, le imitazioni della prossima settimana

Al termine della diretta di Tale e quale show, il conduttore Carlo Conti ha comunicato le imitazioni al centro dell’appuntamento della prossima settimana. Le esibizioni attese sono: