X Factor Live 2024, la seconda puntata: eliminato Pablo Murphy, team di Paola Iezzi dimezzato

Giovedì 31 ottobre, rigorosamente in diretta dalle 21:25 circa su Sky Uno, si è svolta la seconda puntata dei Live di X Factor 2024. Il talent musicale, come di consueto, è stato condotto da Giorgia. Al suo fianco ci sono i quattro giudici Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furia.

X Factor Live 2024 seconda puntata, la prima manche

La seconda puntata dei Live è iniziata con una bellissima esibizione di Giorgia, che ha incantato il pubblico con il suo nuovo singolo Niente di male. In seguito, è iniziata la gara vera e propria. Essa è articolata in due manche: nella prima salgono sul palco sei artisti, nella seconda sono in cinque. I due meno votati dal pubblico finiscono al ballottaggio, che decreta il nome del concorrente eliminato.

Ad aprire la serata è Francamente, fra le più brave la scorsa settimana e che ha rivisitato Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta. I Punkcake hanno eseguito Gone Daddy Gone dei Violet Femmes, con tutti gli strumenti suonati dal vivo. I Patagarri propongono la cover di sw1n60. Paola Iezzi ha puntato tutto su Lowrah, che ha cantato Man Down di Rihanna. Il 16enne Lorenzo Salvetti ha trasformato in un brano emozionale 100 messaggi di Lazza. Infine, El Ma ha avuto problemi di voce con Try di Pink. Quest’ultima, del team Jake La Furia, finisce al ballottaggio.

Ospite Gaia e l’esito della seconda prova

La diretta di X Factor 2024 è proseguita con la performance di Gaia, superospite della serata. I Les Votives hanno realizzato Sign of the Times di Harry Styles. Lugano Addio di Ivan Graziani è la scelta del cantautore Danielle, seguito dalla 17enne Mimì, autrice della hit Something on your Mind di Karen Dalton. Il giovane Pablo Murphy, che sette giorni fa ha rischiato l’eliminazione, ha intonato Mr. Brightside dei The Killers. Infine, I Was Made for Lovin You dei Kiss è la proposta della settimana dei The Foolz. Il meno votato è Pablo Murphy, che dunque è finito al ballottaggio.

X Factor Live 2024 seconda puntata, eliminato Pablo Murphy

Alla fine della seconda puntata di X Factor 2024 si è svolto il ballottaggio fra El Ma e Pablo Murphy. La prima ha provato a salvarsi con Vampire di Olivia Rodrigo, il secondo con Another Day in Paradise di Phil Collins. I giudici, dopo trenta secondi di riflessione, hanno emesso il loro verdetto. Jake La Furia, Achille Lauro e Manuel Agnelli hanno eliminato Pablo Murphy.