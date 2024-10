Ballando con le stelle 2024, la puntata del 26 ottobre: ospite Elena Sofia Ricci

Sabato 26 ottobre, dalle 20:35 su Rai 1, la conduttrice Milly Carlucci dà inizio ad un nuovo appuntamento di Ballando con le stelle. Al suo fianco, nello show, c’è Paolo Belli. Ospite della serata è l’attrice Elena Sofia Ricci, presto in onda con la fiction I casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente.

Confermatissima la giuria, chiamata a valutare le esibizioni dei concorrenti. In tale ruolo ci sono Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino ed Ivan Zazzaroni. Di seguito le coppie che scendono in pista durante Ballando con le stelle del 26 ottobre:

Nina Zilli con Pasquale La Rocca;

con Federica Pellegrini con Angelo Madonia;

con Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina;

con Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli;

con Sonia Bruganelli con Carlo Aloia;

con Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen;

con Furkan Palali con Erica Martinelli;

con Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti;

con Bianca Guaccero con Giovanni Pernice;

con Alan Friedman con Giada Lini;

con Federica Nargi con Luca Favilla;

con Tommaso Marini con Sophia Berto.

Ballando con le stelle 26 ottobre, le prime esibizioni

Inizia la puntata del 26 ottobre di Ballando con le stelle. Si parte con Ballando con te. Si parte con Ilinca, 9 anni, che esegue una coreografia di danza classica. Standing ovation per lei dal pubblico. Si confronta con Edward, 14enne. Accede alla semifinale Ilinca.

Si parte con la gara vera e propria. La prima coppia a scendere in pista è formata da Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen. Il conduttore, vestito da pirata, racconta nella clip di presentazione i suoi inizi di carriera. I giudici non apprezzano particolarmente lo spettacolo visto. Per tutti è stato fiacco, Mariotto critica la coreografia. Nonostante tutto, ricevono 32 punti.

In studio arrivano Alan Friedman e Giada Lini. Un paso doble disastroso, con tanto di caduta della (povera) professionista. Selvaggia Lucarelli critica il suo atteggiamento, giudicato “poco vero in scena“. Zazzaroni, però, lo difende. Una debacle, ricevono sedici punti.

Elena Sofia Ricci, ospite della serata, entra in studio. L’attrice ballerà sulle note di una hit di Ermal Meta, che per l’occasione ha inviato un messaggio di saluto. Carolyn Smith chiama in pista Furkan Palali ed Erica Martinelli. Una salsa appena azzeccata. Momento imbarazzante al termine della performance con Rossella Erra. L’attore riceve 36 punti.

Sonia Bruganelli con Carlo Aloia

A Ballando con le stelle del 26 ottobre arrivano Sonia Bruganelli con Carlo Aloia. La produttrice, nel filmato che precede l’esibizione, parla della malattia della figlia.