Stasera in tv domenica 3 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 3 novembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv domenica 3 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Purché finisca bene – “Questione di stoffa”. Il giovane disegnatore Matteo (Pierpaolo Spollon) lavora nella sartoria di famiglia con il padre e la nonna. L’equilibrio familiare viene compromesso quando nella stessa strada apre una nuova sartoria, proprietà di una famiglia indiana: Ben, sua sorella e lo zio Ramesh (Kabir Bedi).

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Così Sigfrido Ranucci parla di “Report”: “Un programma indipendente, coraggioso e al quale una società civile non può rinunciare. In 30 anni è stato fedele alla sua missione di cane da guardia della democrazia. Abbiamo sempre posto lo sguardo su chi amministrava, indipendentemente dal governo in carica”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. La settimana di Bianca Berlinguer si conclude con una nuova “Edizione straordinaria” del suo primo programma per Mediaset. In un recente fuorionda trasmesso da “Striscia la notizia” la giornalista ha fatto capire di non avere nostalgia della Rai: “Ringrazio Dio di non essere rimasta lì” ha detto a voce bassa.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis. Gara chiede a Gulcemal (Murat Unalmis) di perdonare Deva. Ipek decide di accompagnare Armagan all’aeroporto, ma mentre sono per strada gli confessa di amarlo e il ragazzo decide di non partire. Ibrahim ribadisce a Deva che non sarà più suo padre se lei non porrà fine al matrimonio.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene, con Veronica Gentili, Max Angioni. Tra attualità, cronaca e costume, il programma di Davide Parenti offre ogni domenica tanti spunti di riflessione. Veronica Gentili e Max Angioni accolgono gli ospiti e introducono i servizi degli inviati. Tra gli altri, Luigi Pelazza, Veronica Ruggeri, Stefano Corti, Matteo Viviani, Nina Palmier, Wad e Giulio Golia.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. La punta domenicale del talk di Massimo Gramellini non è una versione meno importante di quella in onda al sabato. In questa occasione il conduttore approfondisce un singolo argomento in particolare che divide l’opinione pubblica.

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: G.P. del Brasile di F1. Dopo il Messico, il Circus della F1 si sposta sull’autodromo José Carlos Pace di San Paolo per la tappa in Brasile. In chiaro e in diretta, sabato 2 alle 15.00 c’è la Gara Sprint (24 giri) e questa sera in differita il Gran Premio (71 giri).

Su Nove, alle 20.30, il talk show Che tempo che fa. C’è sempre molta attesa per “Il tavolo” delle 22.30 nel programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Gag, commenti e improvvisazioni sempre con tanti ospiti e tra i fissi c’è il comico Ubaldo Pantani che interpreta Lapo Elkann.

Su Real Time, alle 21.15, il reality Il Castello delle Cerimonie. Le cerimonie si svolgono nel lussuoso Grand Hotel La Sonrisa situato a Sant’Antonio Abate (Napoli). Per partecipare al programma basta iscriversi al sito della produzione e compilare l’apposito form sul sito di Real Time.

I film di questa sera domenica 3 novembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2022, di Franck Dubosc, Rumba Therapy, con Franck Dubosc, Louna Espinosa. Dopo un problema al cuore, il cinquantenne Tony decide di rintracciare Maria, la figlia che non ha mai conosciuto, iscrivendosi sotto falso nome alla scuola di ballo che lei gestisce.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2003, di Richard Curtis, Love actually – L’amore davvero, con Hugh Grant. Sullo sfondo di una Londra natalizia, si dipanano alcune vicende amorose: due anziani coniugi; un bambino e il patrigno; il primo ministro e la segretaria; due giovani sposi.

Stasera in tv domenica 3 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2016, di Massimo Gaudioso, Un paese quasi perfetto, con Fabio Volo. A Pietramezzana, gli ex minatori non si rassegnano alla cassa integrazione. Il sindaco Domenico si attiva per aprire una fabbrica, ma occorre un medico condotto. Caso vuole che passi di lì il chirurgo plastico Terragni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Ethan Coen, Drive-Away Dolls, con Geraldine Viswanathan, Margaret Qualley. Decise a cambiare vita, le amiche Jamie e Marian intraprendono un viaggio verso la Florida. Ma le cose prendono una brutta piega quando s’imbattono in alcuni criminali.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1982, di Steven Spielberg, E.T. L’extraterrestre, con Henry Thomas. Un piccolo extraterrestre, abbandonato dai compagni sulla Terra, viene adottato da tre fratelli, che lo nascondono in casa e cercano di aiutarlo a tornare sul suo pianeta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Jaume Collet-Serra, Unknown – Senza identità, con Diane Kruger, Liam Neeson. Berlino: dopo un incidente stradale, il dottor Harris si risveglia dal coma e scopre che la moglie non lo riconosce più e un uomo si è impossessato della sua identità. Che fare?