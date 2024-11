Domenica 3 novembre, gli ospiti in tv: da Fazio c’è Verdone, Fialdini intervista Elena Sofia Ricci

Domenica 3 novembre, nei vari programmi tv italiani, sono accolti numerosi ospiti. Tanti, in particolare, i protagonisti di Che tempo che fa.

Domenica 3 novembre ospiti tv, le interviste da Fazio

Nel corso di Che tempo che fa di domenica 3 novembre, al via alle 20:00 su NOVE, il conduttore Fabio Fazio intervista Elly Schlein. Con quest’ultima, Segretaria e leader del Partito Democratico, si fa il punto sui principali temi di attualità politica e sociale. Per il mondo della musica c’è Achille Lauro. Il cantante, attuale giudice di X Factor, è in radio con la sua ultima hit, intitolata Amore disperato. Ampio spazio, nella lunga diretta domenicale, è dato all’attore e regista Carlo Verdone. L’artista, qualche giorno fa, ha presenziato al Festival del Cinema di Roma, dove ha presentato la terza stagione di Vita da Carlo.

Domenica In e Da noi a ruota libera

Spostandosi su Rai 1, a Domenica In del 3 novembre, al via alle 14:00, Mara Venier intervista Red Canzian, che parla del libro autobiografico Cento parole. Marco e Marianna Morandi lanciano lo spettacolo teatrale Benvenuti a casa Morandi, mentre l’attore Kabir Bedi dà le anticipazioni del film Purché finisca bene Questione di stoffa. Il duo Benji e Fede si esibisce con l’ultimo singolo Estate punk. Per lo spazio di attualità c’è Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena, la cui storia ha ispirato il film Il ragazzo dai pantaloni rosa.

Infine, c’è il talk su Ballando con le stelle, al quale presenziano i concorrenti Alan Friedman, Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini con le rispettive maestre di ballo, Giada Lini, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen. Come opinionisti ci sono Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra, Simone Di Pasquale, Alessandra Mussolini e Katia Ricciarelli.

Il 3 novembre, dalle 17:20 su Rai 1, parte Da noi a ruota libera. Nell’appuntamento, Francesca Fialdini intervista Elena Sofia Ricci, protagonista della fiction I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente. C’è Veronica Pivetti, dal 5 novembre in onda con Amore Criminale. Claudia Pandolfi presenta il film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Infine, l’attrice Elena Di Cioccio racconta la sua avventura con ProPositiva, spettacolo teatrale nel quale parla della sua sieropositività.

Domenica 3 novembre ospiti tv, gli altri format

Per ciò che concerne gli altri format Rai, domenica 3 novembre, dalle 10:15 su Rai 2, le conduttrici Simona Ventura e Paola Perego sono al timone di un nuovo appuntamento di Citofonare Rai 2. Ad arricchire lo show ci sono le showgirl Milena Miconi, Angela Melillo e Matilde Brandi. In studio anche Marco Columbro ed Yvonne Sciò.

Infine, su Rai 3, alle 16:15 c’è Rebus. Il giornalista Giorgio Zanchini discute delle imminenti elezioni americane con Luigi Manconi, Alessandro Campi, Andrew Spannaus e Lucia Goracci.