Purché finisca bene, diretta conferenza stampa: torna il ciclo di storie di Rai 1

Mercoledì 7 dicembre alle ore 12.00 ha inizio la conferenza stampa di Purché finisca bene, il ciclo di storie di Rai 1 in onda da giovedì 7 dicembre in prima serata. Il primo episodio si intitola Diversi come due gocce d’acqua e ha come protagonista Alessio Lapice che interpreta Gaetano.

Il secondo episodio, in onda giovedì 15 dicembre, si intitola Se mi lasci ti sposo con Alessio Vassallo, La fortuna di Laura, andrà in onda invece il 22 dicembre, e ha come protagonista Lucrezia Lante Della Rovere. La collana del ciclo di storie di conclude con il film Una scomoda eredità con Cesare Bocci.

Purché finisca bene, conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

La conferenza stampa della collana di film di Rai 1 Purché finisca bene ha inizio intorno alle ore 12.00 in Viale Mazzini. Intervengono il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammiarati, e il Produttore di Pepito Produzioni Agostino Saccà.

Presenti anche gli attori Alessio Lapice, Chiara Celotto, Sara Lazzaro, Alessio Vassallo e Lucrezia Lante Della Rovere. E poi Emanuela Grimalda, Andrea Pennacchi, Euridice Axen, Chiara Francini e Cristiano Caccamo.