XXI Secolo Quando il presente diventa futuro, dall’11 novembre su Rai 1 la seconda edizione

A partire da oggi, lunedì 11 novembre, è in onda su Rai 1 la seconda edizione di XXI Secolo. Il programma ha come sottotitolo Quando il presente diventa futuro.

XXI Secolo seconda edizione, chi è il conduttore

Al timone di XXI Secolo torna, così come nella stagione del debutto, il giornalista Francesco Giorgino. Quest’ultimo è uno dei giornalisti del TG1 più longevi all’interno della TV di Stato. Infatti, è entrato nella redazione del telegiornale della rete ammiraglia negli anni ‘90.

Nel ‘98 diventa capo servizio della redazione cronaca. In seguito, dal 2000, esordisce alla conduzione del TG1 delle 13:00, per poi divenire volto, in pianta stabile, della prestigiosa edizione delle 20:00.

Gli ascolti ed il cast

La prima stagione di XXI Secolo è andata in onda a partire da novembre dello scorso anno. Ambientato nello studio 5 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà di Roma, il primo capitolo è stato composto da diciotto puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 90 minuti. Gli appuntamenti non hanno ottenuto ascolti eccezionali. In media, infatti, hanno convinto 621 mila persone, con una share media del 7,89%.

Il padrone di casa Francesco Giorgino, nel corso della seconda edizione del format, dovrebbe essere affiancato da alcune giornaliste, che formano il cast fisso. Così come lo scorso anno, in tale ruolo dovrebbero tornare Maria Laura Cruciani e Silvia Sacchi. Ideato dallo stesso Francesco Giorgino, il programma, prodotto dalla Direzione Approfondimento Rai, ha come regista David Marcotulli.

XXI Secolo seconda edizione, di cosa parla il format

Nella seconda edizione di XXI Secolo, non cambia l’obiettivo del format. Con esso, Francesco Giorgino mira a raccontare, ogni lunedì in seconda serata, tutti quei temi di attualità che sono, più di altri, in grado di restituire l’idea di un Paese impegnato nel presente ma già orientato verso le tante sfide del futuro.

Il format, in particolare, si propone di intercettare, rigorosamente in diretta, tutti gli accadimenti particolarmente rilevanti. Il focus è proposto sulle attività mirate al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, con lo scopo di contribuire a rendere il nostro paese al passo con le più grandi economie avanzate. Motivo per il quale, questo, trovano grande spazio le questioni relative ai paesi esteri.

Tale narrazione, durante la seconda edizione di XXI Secolo, avviene in primis mediante dei faccia a faccia singoli, con i protagonisti della politica, dell’economia, della cronaca, degli esteri, dello sport e della cultura. Infine, ci sono i reportage dai luoghi nei quali avvengono i fatti e le analisi dei dati.