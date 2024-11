L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta, puntata 11 novembre: trama, cast e curiosità

L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta, la celebre serie Rai1 torna questa sera su Rai1 con la quarta e ultima stagione. Dopo il buon successo riscosso nelle passate stagioni, la fiction si appresta a regalare il gran finale ai telespettatori con un cast in gran parte rinnovato e cinque prime serate.

L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta, anticipazioni prima puntata

Rai 1 proporrà questa sera ai telespettatori la prima puntata de L’Amica Geniale 4, tratta dai romanzi di Elena Ferrante. La serie di Hbo e Rai Fiction (prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe) è diretta da Laura Bispuri e in questa tornata di episodi le protagoniste si ritroveranno a fare i conti con paure, insicurezze, nuovi e vecchi amori ma anche ritrovate consapevolezze. Le protagoniste de L’Amica geniale 4 saranno Elena (Alba Rohrwacher) e Lina (Irene Maiorino) e assisteremo a cambiamenti e scelte complesse, che andranno a stravolgere nuovamente la vita delle protagoniste.

Nel primo episodio di questa sera lunedì 11 novembre 2024 de L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta, ritroveremo Elena, che dopo il successo del romanzo e gli anni trascorsi con Nino in Francia, vuole vivere a Napoli con le figlie, Dede ed Elsa. Una volta rientrata nel capoluogo campano, scopre da Lila che Nino è ancora con sua moglie.

Il secondo episodio, intitolato La dispersione, porterà al centro delle vicende narrate Nino, che decide di affittare un appartamento a Napoli, in via Tasso. Ma Elena interrompe la storia, ormai stufa di tutte le sue scuse. Costretta da Adele, riprende le figlie e si trasferisce da Mariarosa e Franco. In seguito al suicidio di Franco, accetta di vivere con Nina.

L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta, il cast della fiction e le location

Il ritorno della fiction porterà con sé diverse novità, a partire da un cast ricco di new entry. L’Amica Geniale 4, infatti, presenterà al pubblico di Rai1, oltre alla protagonista Alba Rohrwacher e Irene Maiorinoanche Fabrizio Gifuni, Stefano Dionisi, Anna Rita Vitolo, Daria Deflorian, Pier Giorgio Bellocchio, Gaia Girace, Lino Musella, Eduardo Scarpetta, Edoardo Pesce e Sonia Bergamasco. Il cast della fiction si presenta variegato, in grado sicuramente di regalare ai telespettatori di Rai1 diverse nuove dinamiche e storie intriganti.

Tra le location delle riprese invece troviamo oltre alla suggestiva cornice di Napoli, anche Ischia, oltre alle città di Torino, Firenze e Caserta.

Le dichiarazioni delle nuove protagoniste

Alba Rohrwacher, durante la conferenza stampa di presentazione della fiction, ha rivelato: “Il lavoro precedente di Margherita Mazzucco è stato, per me, d’ispirazione. E’ stato emozionante ricevere il testimone da lei, ho tentato di dare continuità”. Irene Maiorino riguardo al suo ruolo, ha raccontato come si è approcciata alla parte: “Il mio è un lavoro opposto, di solitudine. Ma sin da subito ero molto legata a Lilà, che ho conosciuto in primis da lettrice”