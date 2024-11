Stasera in tv lunedì 4 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 4 novembre 2024. Su Rai2, il reality con Max Giusti, Boss in incognito. Su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello.

Stasera in tv lunedì 4 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi due episodi della fiction I casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente, con Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi. Diego viene ritrovato in fondo ad una scarpata privo di sensi. Lona sospetta che possa essere stato Sandro, ma Teresa (Elena Sofia Ricci) non è convinta. Dalla foto lasciata a casa sua, Teresa riconosce un dettaglio sullo sfondo della Ninfa Dormiente. A seguire l’ultimo episodio.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. La prima parte della decima edizione del reality con Max Giusti si conclude stasera con la terza puntata; le ultime due andranno in onda nel 2025. Protagonista anche oggi una realtà aziendale italiana d’eccellenza, il cui boss affronta la sfida di lavorare per una settimana sotto mentite spoglie con i dipendenti.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Anche in questo nuovo programma, che segna il suo ritorno in Rai, Massimo Giletti affronta le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove,

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Alla vigilia delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Nicola Porro dedica alla corsa alla Casa Bianca un’ampia pagina di questa puntata. Spazio anche al percorso parlamentare della legge di bilancio appena varata dal governo Meloni, che dovrà essere approvata da Camera e Senato prima del 31 dicembre.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Anche questa edizione del reality, condotta da Alfonso Signorini, ha il suo bel viavai di concorrenti e ospiti: dopo l’entrata di Carmen Russo, è arrivata dall’edizione spagnola Maica Benedicto, in uno scambio con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A seguire, Federica Petagna, direttamente da “Temptation Island”.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. In un’intervista per il lancio della 1° stagione, Corrado Augias disse “proveremo ad affrontare vari temi suggeriti dall’attualità, cercando di dargli uno spessore che ci aiuti a capire perché le cose accadono”. Una conferma arriva da questa 2° edizione.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Questa sera Mago Forest è affiancato da Caterina Balivo. Max Giusti ripropone le imitazioni di Aurelio De Laurentiis e dello chef Alessandro Borghese, mentre Brenda Lodigiani torna nei panni dell’inimitabile e laureata Annalaisa.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Al via la nuova stagione del programma di Francesco Panella a caccia dei migliori ristoranti italiani all’estero. Per la prima delle 7 puntate si parte dalla costa di Bali (Indonesia). E scopriamo stasera la novità del “gettone tricolore”.

I film di questa sera lunedì 4 novembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2017, di Tim Smit, Kill Switch, con Dan Stevens. Il pilota Will Porter viene reclutato per un esperimento che mira a ottenere energia illuminata da universi paralleli e rifornire tutte le città del mondo. Ma la missione fallisce e l’uomo fa di tutto per salvare sé stesso.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Fabio Mollo, Il padre d’Italia, con Luca Marinelli, Isabella Ragonese. Paolo, omosessuale solitario e introverso, è reduce da una delusione amorosa. Un giorno incontra Mia, una ragazza incinta, e da quel momento la sua vita non sarà più la stessa.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1971, di Sergio Leone, Giù la testa, con Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli. Juan ha un sogno: svaligiare l’impenetrabile banca di Mesa Verde. Quando incontra John, esperto in esplosivi, capisce di aver trovato il complice ideale. Ma poi…

Su Iris, alle 21.10, il film d’avventura del 1981, di Steven Spielberg, I predatori dell’Arca perduta, con Harrison Ford. L’archeologo Indiana Jones viene incaricato dal governo americano di ritrovare l’Arca dell’Alleanza, che conferisce poteri straordinari a chi la possiede. Ma non è l’unico a volerla.

Su La 5, alle 21.35, il film drammatico del 2016, di Ross Katz, The Choice – La scelta, con Benjamin Walker, Teresa Palmer. Gabby, fidanzata da anni, si trasferisce nella casa accanto a quella di Travis, impenitente donnaiolo. Dopo un burrascoso incontro, i due s’innamorano perdutamente. Ma…

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 2000, di e con Aldo, Giovanni e Giacomo, Chiedimi se sono felice. Tre attori dilettanti, amici per la pelle, hanno un sogno: allestire una versione teatrale del Cyrano de Bergerac. Ma la loro unione viene messa in pericolo da una donna.

Stasera in tv lunedì 4 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2024, di Sam Taylor-Johnson, Back to Black, con Marisa Abela. Uno sguardo inedito sulla rapida ascesa della cantante Amy Winehouse e sul suo rivoluzionario album, Back to Black, ispirato alla tumultuosa relazione con Blake Fielder-Civil.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2017, di Taylor Sheridan, I segreti di Wind River, con Elizabeth Olsen. Jane, recluta dell’Fbi senza esperienza, viene mandata in Wyoming per indagare sul brutale omicidio di una giovane. Per far luce sul caso, Jane chiede aiuto a Cory, un cacciatore del luogo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2023, di Fabio De Luigi, Tre di troppo, con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele. Marco e Giulia sono una coppia perfetta e senza figli. Presto le loro certezze vengono messe in dubbio: infatti i due si ritroveranno all’improvviso a doversi occupare di tre bambini.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di DC Extended Universe, Wonder Woman, con Gal Gadot. Nel 1917 la principessa amazzone Diana, armata del Lazo della Verità, lascia l’isola di Themyscira con il soldato americano Steve Trevor. Insieme affronteranno il dio della guerra Ares, deciso ad annientare l’umanità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Stefano Sollima, Adagio, con Gianmarco Franchini, Pierfrancesco Favino. Il sedicenne Manuel deve prendersi cura del papà, che ha un passato criminale e ora è affetto da demenza senile. Quando si ritrova in guai seri si rivolge a due ex criminali, vecchie conoscenze del padre.