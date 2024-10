I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente seconda puntata su Rai 1: trama, cast e curiosità

Martedì 29 ottobre, su Rai 1, è in onda la seconda puntata de I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente. La fiction è trasmessa in prime time, dalle ore 21:20 circa.

I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente seconda puntata, regista e dove è girata

Tratta dall’omonimo romanzo scritto da Ilaria Tuti, la serie è una produzione originale di Rai Fiction. Essa ha realizzato il prodotto in collaborazione con Publispei. Fondamentale, per la riuscita finale del lavoro, anche il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Coloro che firmano il soggetto di serie sono Donatella Diamanti, Carlo Carlei, Mario Cristiani, Vittoria Benedetti e Valerio D’Annunzio. La regia, invece, è di Kiko Rosati. La fiction è composta da tre puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Le riprese si sono svolte in Friuli Venezia Giulia. L’esordio, visibile ieri, ha ottenuto ottimi ascolti. In particolare, la serie ha intrattenuto 3,7 milioni di telespettatori, per una share del 22,2%.

I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata della fiction, Emmanuel è sparito. All’interno della sua casa sono rivenute delle tracce di sangue, che gli inquirenti hanno accertato essere di Diego. Lui, però, nega, affermando di non essere coinvolto nella vicenda e di non aver ucciso il ragazzo.

Teresa porta avanti, con determinazione, l’indagine sulla morte di Marta. A tal proposito, effettua il percorso compiuto dalla vittima in compagnia di Alice, esperta di rilevamento dei resti umani. Il rapporto fra Sandro e Krisnja ha un’evoluzione.

Spoiler finale

Battaglia, durante la seconda puntata della fiction, scopre che Emmanuel era presente sul luogo dell’omicidio di Aniza. Inoltre, sia quest’ultima che Hanna erano incinte nel momento in cui sono morte. Fra Sandro e Krisnja è sempre più forte l’attrazione fisica. Sandro, con coraggio, si addentra nei boschi, determinato a sfidare il mostro.

Infine, i personaggi principali sono preoccupati per Teresa. Qualcuno, infatti, è entrato a casa sua e ha lasciato una foto della famiglia Di Lenardo.

I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Casi di Teresa Battaglia Ninfa dormiente, serie tv che prosegue martedì 29 ottobre dalle 21:20 circa su Rai 1 e fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.