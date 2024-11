Le Iene, la puntata del 3 novembre: ospite Diletta Leotta, reportage dagli USA

Domenica 3 novembre, su Italia 1, è in onda un nuovo appuntamento de Le Iene. Il programma, come di consueto, è proposto in prima serata, alle 21:20 circa.

Le Iene domenica 3 novembre, chi sono i conduttori

Al timone de Le Iene di oggi, domenica 3 novembre, c’è Veronica Gentili. Quest’ultima, nella lunga diretta su Italia 1, è accompagnata dal co-conduttore Max Angioni. Con loro, in studio, ci sono i comici Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi. I due, come sempre, realizzano dei monologhi con i quali commentano con ironia alcuni dei temi affrontati nel corso dell’appuntamento. Quest’ultimo, oltre che in televisione, è visibile anche in streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Lungo reportage dagli Stati Uniti

Nel corso de Le Iene di domenica 3 novembre, l’inviato Gaston Zama si reca negli Stati Uniti. Nel suo viaggio è accompagnato da Lory Del Santo, showgirl che per anni ha vissuto negli USA. Insieme, raccontano un paese in fibrillazione, a pochi giorni dalla elezioni presidenziali. I cittadini statunitensi sono chiamati a scegliere il nuovo Presidente. Per i repubblicani c’è Donald Trump, in passato già inquilino alla Casa Bianca. Per i democratici, la candidata è Kamala Harris, attuale Vicepresidente.

Zama, durante la puntata, propone un lungo focus sul movimento QAnon. Con tale nome si identifica un gruppo di estrema destra, che crede in una teoria complottista. Seconda questa, vi sarebbero dei poteri occulti che, di nascosto ed all’interno delle istituzioni, controllerebbero le vite delle persone.

I sostenitori di QAnon, in passato, non hanno nascosto il loro appoggio per Donald Trump, giudicato estraneo a tale forma di potere politico. Oltre agli USA, dove è nato, tale schieramento è in forte espansione in varie altre zone del pianeta, compresa l’Europa e l’Italia, dove gli esponenti del gruppo sarebbero oramai migliaia.

Le Iene domenica 3 novembre, gli ospiti

Ad arricchire Le Iene del 3 novembre, come spesso avviene nel format, vi sono alcuni ospiti. In primis, Veronica Gentili accoglie la collega Diletta Leotta. Da anni volto del calcio italiano su DAZN, da martedì 5 novembre debutta al timone de La Talpa, talent show che torna in programmazione su Canale 5 dopo vari anni di assenza.

C’è il regista Gabriele Muccino. Quest’ultimo presenta la sua ultima pellicola, intitolata Fino alla fine. Si tratta di un thriller ambientato a Palermo ed attualmente distribuito nelle principali sale cinematografiche del nostro paese. Infine, c’è Marco Cappato, da anni fervente sostenitore del diritto al fine vita.