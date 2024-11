Amore Criminale, il 5 novembre la nuova edizione: si parte con la storia di Maria Sestina Arcuri

Martedì 5 novembre, su Rai 3, prende il via l’edizione 2024 di Amore Criminale. Il programma, visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa, ha un’importante novità.

Amore Criminale 2024, oltre che in televisione, è visibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Sono numerose le novità presenti durante il nuovo ciclo di puntate. La principale riguarda la conduzione.

A tre anni di distanza dall’ultima volta, infatti, Veronica Pivetti torna a ricoprire il ruolo di padrona di casa della trasmissione. L’attrice ha guidato la sua prima puntata del programma nel 2017 ed è rimasta sino al 2021, quando è stata sostituita dalla giornalista del TG1 Emma D’Aquino.

Di cosa parla il programma

Non cambiano gli obiettivi di Amore Criminale. Negli appuntamenti che compongono l’edizione 2024, il format continua a raccontare le storie delle donne rimaste vittime di femminicidio. In una alternanza fra momenti in studio e filmati, il programma sensibilizza ancora di più la coscienza pubblico sul tema del femminicidio.

Le puntate di Amore Criminale 2024 hanno una durata di circa 120 minuti. Nato nel 2007 da un’idea originale di Maurizio Iannelli e Matilde D’Errico, il format è una produzione originale delle società NonPanicPalomar e di Ruvido. Il programma è realizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità.

Nel primo appuntamento di Amore Criminale è proposto un focus sulla storia di Maria Sestina Arcuri. La ragazza, di 26 anni, è morta a Ronciglione e la vicenda è ricostruita mediante un docu-film. La vita della giovane è cambiata per sempre nel momento in cui ha conosciuto un ragazzo, chiamato Andrea. In apparenza sembrava il partner perfetto, accudente ed affettuoso. Con il passare delle settimane, però, la protagonista inizia sempre più a conoscere il lato nascosto del compagno, che quando beve si trasforma.

Maria, come racconta Amore Criminale di oggi, prende consapevolezza di essere intrappolata in una relazione tossica. Nonostante questo, però, non riesce a lasciare Andrea. Quest’ultimo, ogni volta che è allontanato, riesce a rientrare nelle grazie della ragazze, facendo delle promesse che, puntualmente, non mantiene. Nel febbraio del 2019, in seguito ad un violento litigio, Andrea uccide Maria Sestina Arcuri.

Andrea, nei mesi successi, è al centro di un lungo e travagliato processo. Al termine, il killer è stato riconosciuto colpevole ed ha ricevuto una condanna a ventidue anni di carcere.