Sopravvissute, il 5 novembre al via l’edizione 2024: nella prima puntata la storia di Lavinia

Martedì 5 novembre, in seconda serata su Rai 3, prende il via l’edizione 2024 di Sopravvissute. Il programma inizia subito dopo la fine di Amore Criminale, la cui prima puntata della stagione è trasmessa in prima serata.

Sopravvissute 2024, al timone Matilde D’Errico

Quella al via oggi è, per Sopravvissute, la sesta edizione. La trasmissione è nata nel 2018 ed è stata ideata come spin off di Amore Criminale da Matilde D’Errico. Quest’ultima figura nell’elenco delle autrici e, inoltre, è la conduttrice del programma sin dal suo debutto.

Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Il regista è Maurizio Iannelli, mentre la società che ha prodotto il programma è la Palomar, che ha lavorato in collaborazione con la Direzione Approfondimento della Rai.

Le storie delle donne che sono riuscite a sopravvivere alle violenze degli ex partner

A differenza di ciò che avviene in Amore Criminale, dove in ogni puntata è dato ampio spazio alle ricostruzioni in stile documentario, in Sopravvissute 2024 è centrale lo studio. Esso è il TV8 del Centro di Produzione Rai di Torino ed accoglie, ogni settimana, alcune donne. Queste, interviste dalla padrona di casa, raccontano le loro storie e in che modo sono riuscite a sopravvivere alle violenze fisiche e psicologiche subite dai loro ex partner.

Sono testimonianze fondamentali, che possono dare forza e speranza alle persone che stanno vivendo una relazione pericolosa. Le donne protagoniste, infatti, ricostruiscono il loro percorso che le ha portate ad uscire dalla spirale di violenza e salvarsi da relazioni disfunzionali.

Sopravvissute 2024, nella prima puntata la storia di Lavinia

Al centro della prima puntata di Sopravvissute, in onda oggi, martedì 5 novembre, c’è la storia di Lavinia. Il 6 maggio scorso, la donna subisce una grave aggressione fisica dal marito, già segnalato alle forze dell’ordine per stalking e sul quale era vigente un divieto di avvicinamento. L’ex partner tenta di ucciderla, colpendola con un coltello in varie parti del corpo, soprattutto sul collo e sul viso.

Lavinia si difende disperatamente e, in suo aiuto, arriva il padre, Fabio, di 71 anni. La violenza del killer, allora, si rivolge nei confronti dell’ex suocero, che riceve numerose coltellate e perde la vita. Per Lavinia, miracolosamente sopravvissuta, la vita cambia per sempre. Nonostante il grandissimo dolore sia fisico che psicologico, la protagonista ha scelto, con coraggio, di raccontare ciò che le è successo.