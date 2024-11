Stasera in tv venerdì 8 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 8 novembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest. Su Italia 1, il film Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, con Chris Pine.

Stasera in tv venerdì 8 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il celebrity talent Tale e quale show. L’edizione numero 14 della popolare gara musicale condotta da Carlo Conti si conclude stasera con una puntata che promette grande spettacolo e tanto divertimento, grazie anche ai pittoreschi e imprevedibili giudizi di Cristiano Malgioglio. Tra i favoriti per la vittoria finale, Verdiana Zangaro e Feysal Bonciani.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Ogni settimana il programma di Salvo Sottile segue un percorso che dalla cronaca nera si allarga ai casi più seguiti dall’opinione pubblica. Tra le più apprezzate inchieste delle prime puntate, quella sulle cosiddette “Scam Cities” al confine fra Thailandia e Myanmar, centrali delle truffe online.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: L’Histoire de Manon. L’Histoire de Manon di Jules Massenet andata in scena a luglio al Teatro alla Scala di Milano con la coreografia di Kenneth MacMillan. Dirige Paul Connelly. Tra i protagonisti sul palco Nicoletta Manni e Reece Clarke.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Il programma di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, torna sulla vicenda di Pierina Paganelli e su altri casi recenti. In studio, numerosi esperti e ospiti. Tra gli altri, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi e Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Umberto Brindani.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Nihan e Kemal (Burak Ozcivit), rintracciato il medico la cui impronta era sul bottone trovato nel luogo del delitto, lo interrogano: l’uomo però ha un alibi di ferro, era fuori da Istanbul per un anno sabbatico. Al ritorno in servizio però ricorda di aver notato la scomparsa del suo camice.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. L’accoppiata tra Makkox, al secolo Marco Dambrosio, e Diego Bianchi in arte Zoro era iniziata con il programma precedente “Gazebo” ed è stata affinata con quella attuale. Il focus è sempre sul mondo dei social e dei suoi frequentatori.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. 233 km di percorso attendono le coppie nello Sri Lanka insieme a Costantino della Gherardesca. Tra le missioni, i concorrenti dovranno imparare i nomi di una decina fra erbe e spezie locali oltre ai loro benefici effetti e sottoporsi ad un esame.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Anche in questa nuova edizione del programma di Maurizio Crozza, che continua a fare ascolti alti in uno dei giorni più difficili della settimana, non mancano tra i cavalli di battaglia Vittorio Feltri e Vincenzo De Luca. Ci saranno anche stasera?

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: Dolci in forno. A poche puntate dalla finale del talent di Benedetta Parodi è tempo di doppia eliminazione. I concorrenti peggiori nelle tre prove dovranno sfidarsi: solo uno di loro si guadagnerà l’accesso alla puntata successiva.

I film di questa sera venerdì 8 novembre 2024

Su Rai 4, alle 21.30, il film drammatico del 2011, di Gavin O’Connor, Warrior, con Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte. Tommy torna a casa dopo quattordici anni per chiedere a suo padre di allenarlo: vuole partecipare a “Sparta”, la più grande competizione di arti marziali che sia stata mai organizzata.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2023, di Jonathan Goldstein e John Francis Daley, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, con Chris Pine. Il bardo Edgin Darvis (Chris Pine), ex membro degli Arpisti, società segreta che combatte le ingiustizie, è ora alla guida di una squadra di ladri che, per portare a termine una missione, si infiltra in un’ex roccaforte degli Arpisti. L’obiettivo è la Tavoletta del Risveglio, un artefatto in grado di resuscitare chiunque.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Francis Lawrence, Red Sparrow, con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts. Dominika lotta per sopravvivere nella burocrazia dell’intelligence post-sovietica. Diventata una “Sparrow”, agente addestrato alla seduzione, deve operare contro un collega della CIA.

Su Iris, alle 21.10, il film poliziesco del 1973, di Ted Post, Una 44 Magnum per l’Ispettore Callaghan, con Clint Eastwood. Alcuni poliziotti del dipartimento di San Francisco sono in realtà una banda di sanguinari giustizieri. Callaghan sarà inevitabilmente costretto a scontrarsi con loro.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 2015, di Guido Chiesa, Belli di papà, con Diego Abatantuono, Matilde Gioli. Il vedovo Vincenzo, imprenditore di successo, decide d’inscenare il fallimento della sua azienda per costringere i figli a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere.

Stasera in tv venerdì 8 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2023, di Scott Beck e Bryan Woods, 65 – Fuga dalla Terra, con Adam Driver. A causa della collisione con un asteroide, un’astronave precipita su un pianeta sconosciuto. Tra i sopravvissuti ci sono il pilota Mills e la giovane Koa che, insieme a lui, andrà alla scoperta di questo nuovo mondo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di T. Malick, The Tre of Life, con Sean Penn. Jack O’Brien riceve dal padre un’educazione severa, che influisce negativamente sul suo equilibrio psicologico. Dopo anni di conflittualità con il genitore, saprà però recuperare il rapporto con lui.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di P. King, Paddington 2, con Ben Whishaw. Paddington ha trovato nel negozio di antiquario del signor Gruber il regalo giusto per il centenario di zia Lucy. Ma il prezioso oggetto viene trafugato e l’orsetto fa di tutto per recuperarlo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film poliziesco del 1968, di Peter Yates, Bullitt, con Steve McQueen. Il tenente della squadra omicidi Bullett deve proteggere un mafioso pentito, teste-chiave in un processo. Nonostante le precauzioni, il criminale viene ucciso. Ma Bullett si rende conto che qualcosa non quadra.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2023, dei Manetti Bros, Diabolik – Chi sei? con Miriam Leone, Giacomo Gianniotti. Diabolik e la sua complice Eva Kant sono pronti a mettere in atto un nuovo ingegnoso piano. L’ispettore Ginko cercherà ancora una volta di impedirgli di portare a termine la missione.