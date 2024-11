Endless Love, la puntata di venerdì 8 novembre: trama, cast e curiosità

Eccezionalmente venerdì 8 novembre, su Canale 5, è possibile seguire, dalle 21:20 circa, un nuovo appuntamento di Endless Love. La soap opera, originaria della Turchia, prende il via subito dopo la fine della puntata quotidiana di Striscia la Notizia!.

Endless Love 8 novembre, regista e dove è girata

Endless Love, che in Turchia ha esordito con il titolo originale Kara Sevda nel 2015, è una produzione originale della società Ay Yapim. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Come già preannunciato, Endless Love raddoppia anche in seconda serata. Agli appuntamenti del daytime, proposti tutti i pomeriggi sulla rete ammiraglia del Biscione dal lunedì al sabato, e a quello del prime time del giovedì, dunque, si aggiunge quello odierno.

La scelta, probabilmente, è dovuta anche agli ottimi ascolti ottenuti nelle scorse settimane: nonostante il difficile confronto contro Don Matteo, la soap turca è riuscita in più di una occasione a convincere oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori.

Endless Love 8 novembre, la trama

Nel corso di Endless Love di oggi, venerdì 8 novembre, i protagonisti hanno oramai individuato la persona alla quale appartiene l’impronta trovata sul bottone. Si tratta di un medico della città. Nihan e Kemal, non appena lo scoprono, decidono di mettersi alla ricerca del professionista sanitario.

I personaggi principali, dopo pochi sforzi, riescono a rintracciare il medico e lo interrogano. Nonostante le accuse, però, il principale sospettato ha un alibi di ferro. Quando è accaduto il fatto, l’uomo era in viaggio lontano da Istanbul, per un anno sabbatico.

Spoiler finale

Nihan e Kemal, durante Endless Love di oggi, sono visibilmente delusi: speravano, infatti, di aver trovato la persona che cercavano. Il medico, comunque, dà loro alcune informazioni che potrebbero essere importanti. Il dottore svela ai due protagonisti che quando è tornato in servizio, in ospedale, si è reso conto che qualcuno aveva preso il suo camice, oramai scomparso. Le attenzioni di Nihan e Kemal, dunque, si concentrano sulla struttura sanitaria.

Endless Love 8 novembre, il cast

