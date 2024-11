Fire Country episodi 7 novembre su Rai 4: trama, cast e curiosità

Giovedì 7 novembre, su Rai 4, sono in onda due nuovi episodi di Fire Country. La serie tv, appartenente al genere drammatico, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Fire Country 7 novembre, regista e dove è girata

La società che ha realizzato la seconda stagione di Fire Country è la Jerry Bruckheimer Television, che ha lavorato in collaborazione con la CBS Studios. Prodotta, fra gli altri, da Max Thieriot, Tony Phelan, Joan Rater e Tia Napolitano, il titolo ha debuttato, negli Stati Uniti, lo scorso febbraio.

Coloro che firmano la sceneggiatura sono Tia Napolitano, Natalia Fernàndez, Dwain Worrell, Barbara Kaye Friend, David Gould, Anupam Nigam ed India Gurley. I registi, invece, sono Bill Purple, Kevin Alejandro, Kantú Lentz, Nicole Rubio, Eagle Egilsson e Max Thieriot. Le riprese si sono svolte in California.

Fire Country 7 novembre, la trama

Durante il primo appuntamento di Fire Country di giovedì 7 novembre, ciò che è successo la scorsa settimana ha delle importanti ripercussioni su tutti i protagonisti. In seguito alla fuga di un prigioniero ed alla sparatoria che ha coinvolto lo sceriffo, intorno al Three Rock c’è un clima di grande tensione.

Quello che un tempo era percepito come un luogo di rinascita e di seconda opportunità è ora al centro di un’aspra polemica. Un gruppo di residenti, infatti, ha chiesto ufficialmente la chiusura e decide di manifestare fino a quando non ottiene ciò che desidera. Jake, invece, è alle prese con delle difficoltà personali.

Spoiler finale

In seguito, dalle 22:20 circa, la serata con Fire Country procede. Il Three Rock continua ad essere a rischio chiusura. I protagonisti sperano di riuscire a salvare il luogo al quale sono molto legati durante una visita in città del governatore, che giunge proprio in occasione del ballo annuale dei pompieri. Nel corso dell’appuntamento, Manny e Gabriella devono fare i conti con una sorpresa. Mentre Luke deve affrontare le conseguenze di un segreto, Vince affronta le conseguenze di un grave infortunio, che gli ha causato non pochi problemi di salute.

Fire Country 7 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda stagione di Fire Country, che prosegue con due nuovi appuntamenti oggi, giovedì 6 novembre, visibili in chiaro dalle ore 21:20 circa su Rai 4 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.