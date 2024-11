Il castello delle cerimonie, la puntata dell’8 novembre: la comunione di Davide

Venerdì 8 novembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento de Il castello delle cerimonie. La trasmissione, proposta dalla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, prende il via in seconda serata, subito dopo la fine di Bake Off Italia.

Il castello delle cerimonie 8 novembre, la comunione di Davide

Il castello delle cerimonie 2024, produzione originale della società B&B Film, è condotto da Imma Polese e dal marito Matteo Giordano. Con l’appuntamento odierno procede l’ottava edizione del format, che è composta da un totale di quindici puntate inedite. Ognuna di queste ha una durata di circa 30 minuti ed è resa disponibile in anteprima streaming su Discovery+.

Le puntate sono ambientate nella suggestiva location del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. Lo show ha Eleonora De Angelis nel ruolo di narratrice. La sigla è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco. Il protagonista odierno è Davide, che ha scelto l’edificio per festeggiare la comunione.

Le parole del festeggiato

Davide, durante la puntata odierna de Il castello delle cerimonie, sottolinea: “Ho una grande passione per il calcio, infatti mi piacerebbe fare il calciatore. In alternativa, vorrei fare anche il produttore di mozzarelle, ovvero il lavoro che fa mio nonno”.

Il padre Santolo, parlando del figlio, confessa: “Sono il genitore e potrei essere di parte, ma è un bellissimo ragazzo, uno spettacolo della natura”. La mamma Maria Grazia aggiunge: “Davide mi ha detto che vorrebbe una festa uguale ad una favola”.

Il castello delle cerimonie 8 novembre, le richieste della famiglia

Qualche giorno prima della cerimonia, la famiglia di Davide lo sorprende con una serenata ad hoc, alla quale partecipano tutti i famigliari del giovane. Insieme a tutti i suoi cari, il protagonista si reca al Castello, dove incontra Matteo Giordano.

A quest’ultimo fa le sue richieste in vista della festa: “Io vorrei arrivare in struttura a bordo di un elicottero. Non sono mai salito, sogno di vedere la mia terra dall’alto. Dopo un aperitivo ed un antipasto di mare, vorremmo la mozzarella, ma siamo abituati a mangiare solo quella che facciamo noi. Ci piacerebbe poterla preparare direttamente in sala, in modo tale da poterla gustare calda”.

Molto ricco, come sempre, il menù. Alle solite preparazioni, dopo i primi ed i secondi, Davide vorrebbe una sorpresa: “Alla mia famiglia piace mangiare la pasta patate e provola, ovviamente anche questa prodotta dal nostro caseificio”. A Giordano spetta il compito di provare a trasformare in realtà i desideri del festeggiato.