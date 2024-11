Hercai Amore e Vendetta, la puntata dell’11 novembre: trama, cast e curiosità

Lunedì 11 novembre, su Real Time, è visibile un nuovo appuntamento di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera, originaria della Turchia, è in onda in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa, sulle rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Hercai Amore e Vendetta 11 novembre, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della città di Mardin.

Hercai Amore e Vendetta 11 novembre, la trama

Grande protagonista della puntata di lunedì 11 novembre di Hercai Amore e Vendetta è Hazar. Quest’ultimo, da tempo, è accusato da Miran di aver provocato la morte della mamma. Lui, invece, afferma di essere estraneo alla vicenda e, nell’appuntamento odierno, è disposto a tutto pur di dimostrarlo.

L’uomo, all’improvviso di notte, si reca all’interno della casa di Miran, determinato a riprendere i contatti con la figlia Reyyan. Al suo fianco, Hazar ha un uomo, la cui testimonianza potrebbe essere decisiva per il rasserenamento dei rapporti fra le famiglie rivali.

Spoiler finale

Le cose, durante l’episodio di oggi della produzione seriale, non vanno come previsto. Hazar, infatti, è rimasto vittima di un tranello, motivo per il quale rischia la vita. L’unico che potrebbe essere in grado di salvarlo è proprio Miran, che tuttavia è indeciso sul da farsi. Tutto ciò, inevitabilmente, provoca un aumento della tensione fra i protagonisti, con conseguenze sulla storia d’amore fra Reyyan e Miran.

Infine, Hazar è messo al corrente del fatto che Azize si è allontanata dalla città. Il padre di Reyyan, non appena lo apprende, si preoccupa: teme che la donna possa attentare alla vita della figlia.

Hercai Amore e Vendetta 11 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera originaria della Turchia in onda su Real Time a partire dalle ore 21:20 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.