Stasera in tv lunedì 18 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 18 novembre 2024. Su Rai2, il reality con Max Giusti, Boss in incognito. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 18 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction L’amica geniale 4. Due episodi: il primo s’intitola “Compromessi”. Lenù (Alba Rohrwacher), in partenza per New York con Nino, affida le figlie a Lila (Irene Maiorino), che nel rione è benvoluta da tutti per la sua generosità. Al ritorno dal viaggio le due amiche, entrambe incinte, si confidano l’una con l’altra. A seguire, “Il terremoto”. Lila continua a mettere in guardia Lenù: non deve fidarsi di Nino. In assenza dei figli, le due amiche passano la giornata insieme al rione. Una scossa di terremoto costringe tutti a scappare via, e Lila, impaurita, rivela tutte le proprie fragilità ad Elena.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Proseguono le repliche del reality, di cui è protagonista Max Giusti, che in ogni puntata mette in contatto due mondi solitamente separati e distinti (quello del boss e quello dei loro dipendenti), permettendo sia agli uni sia agli altri di incontrarsi e comprendersi meglio, tra sorprese ed emozioni.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Attualità, cronaca, politica e un tocco di cultura sono gli ingredienti del programma di Massimo Giletti, tornato in Rai dopo l’improvvisa e inaspettata cancellazione di “Non è L’Arena”, talk domenicale di La7. Nel 2024 Giletti festeggia i 30 anni della sua prima conduzione (“Mattina in famiglia”).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Due settimane dopo la sconfitta in Liguria le forze di opposizione puntano ad una rivincita in Emilia Romagna e in Umbria, dove ieri e oggi si è votato per eleggere i nuovi Presidenti di regione. A poche ore dalla chiusura dei seggi Nicola Porro analizza e commenta i risultati con i suoi ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality La Talpa – Who is the Mole. Terza puntata settimanale della nuova edizione del reality, condotto per la prima volta da Diletta Leotta. Tra i concorrenti troviamo veri e propri specialisti del genere come Marina La Rosa, protagonista nel 2000 del primo “Grande Fratello”. Su Mediaset Infinity, tanti contenuti in anteprima.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Corrado Augias è spesso ospite di altre trasmissioni in 1° serata su La7, ma prosegue con la 2° stagione del suo talk il lunedì. Lo storico conduttore e saggista affronta un tema storico, culturale o politico per valutarne i risvolti sulla quotidianità.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Noemi sarà la co-conduttrice nella quinta puntata dello show di Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Quindi, dopo Laura Pausini nella puntata d’esordio della nuova stagione, un’altra cantante salirà sul palco accanto al Mago Forest.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Prosegue la nuova stagione del reality di Francesco Panella in cerca del miglior ristorante italiano all’estero. Dopo la costa di Bali e Singapore, questa sera si trova ad Hanoi. In suo aiuto, 3 connazionali che vivono sul posto.

I film di questa sera lunedì 18 novembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2023, di Tae-Gon Kim, Project silence, con Lee Sun-kyun, Ju Ji-Hun. L’agente Jung Won rimane bloccato con la figlia su un ponte, teatro di un incidente. Da un camion fuggono dei cani geneticamente modificati e seminano il terrore tra i presenti.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Simone Catania, Drive me home – Portami a casa, con Vinicio Marchioni, Marco D’Amore. Antonio scopre che la sua casa natìa, abbandonata da tempo, sta per essere venduta all’asta. Per non farsi portare via l’immobile, chiederà aiuto al suo amico d’infanzia Agostino.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2000, di Andrzej Bartkowiak, Romeo deve morire, con Jet Li, Delroy Lindo. Due famiglie mafiose, una afroamericana e l’altra cinese, sono in lotta. Quando il figlio del capo asiatico viene ucciso, suo fratello Han evade dal carcere per vendicarsi.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Robert Zemeckis, Allied – Un’ombra nascosta, con Marion Cotillard, Brad Pitt. Seconda Guerra Mondiale: gli agenti segreti Max e Marianne si innamorano durante una missione a Casablanca e si sposano. Ma lei viene sospettata di essere una spia nazista.

Su La 5, alle 21.35, il film drammatico del 2016, di Mark Williams, Quando un padre, con Gerard Butler. Dane, “cacciatore di teste”, ossessionato dalla carriera, deve rivalutare le proprie priorità personali e lavorative, quando il figlio di 10 anni si ammala gravemente.

Stasera in tv lunedì 18 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di John Krasinski, If – Gli amici immaginari, con Ryan Reynolds. La dodicenne Bea scopre di avere ereditato dal padre Cal il potere di vedere gli amici immaginari, abbandonati da quelli che un tempo sono stati bambini. Decide così di riunirli ai loro adulti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 1966, di Sergio Leone, Il buono, il brutto, il cattivo, con Clint Eastwood. Durante la Guerra di Secessione, tre pistoleri stringono un’alleanza per trovare un carico di lingotti d’oro. Sono Joe “il buono”, Tuco “il brutto” e Sentenza “il cattivo”.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Alain Gsponer, Heidi, con Anuk Steffen, Bruno Ganz, Quirin Agrippi. Heidi vive i giorni più felici della sua infanzia in una baita sulle Alpi svizzere assieme al nonno. Ma la spensieratezza termina quando la zia la richiama a Francoforte.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Gary McKendry, Killer elite, con Robert De Niro, Jason Statham. Danny, un sicario che ha deciso di ritirarsi, scopre che l’ex collega Hunter è stato rapito in Oman da uno sceicco che vuole vendicare la morte dei suoi figli. Per salvarlo rientra in azione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2022, di Patrice Leconte, Maigret, con Gérard Depardieu. Il Commissario Maigret cerca di far luce sull’omicidio di una giovane, ritrovata morta in una piazza di Parigi con indosso un abito da sera. Maigret deve identificare la vittima e le circostanze della sua morte.