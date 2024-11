Landman dal 18 novembre su Paramount+: trama, cast e curiosità

Lunedì 18 novembre, su Paramount+ Italia, è rilasciata alla visione Landman. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è trasmessa dalla piattaforma di intrattenimento streaming dalle ore 09:00.

Landman, regista e dove è girata

Creata da Taylor Sheridan, la produzione seriale Landman è realizzata dalle società MTV Entertainment Studios, Imperative Development LLC, 101 Studios e Bosque Ranch Productions. La trama, scritta dal già citato Taylor Sheridan, è basata sul podcast Boomtown, realizzato da Christian Wallace.

Sono tanti i produttori esecutivi che hanno lavorato al progetto. Fra gli altri, spiccano Christian Wallace, Taylor Sheridan, David Glasser, David Hutkin, Ronald Burkle, Bob Yari, Geyer Kosinski e Dan Friedkin. La regia è di Craig Zisk. La prima stagione è composta da dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa cinquanta minuti. I primi due sono rilasciati, da Paramount+, il 18 novembre. Gli altri sono pubblicati con cadenza settimanale, nella giornata di lunedì. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in Texas.

Landman, la trama

Al centro di Landman c’è il personaggio di Tommy Norris. Quest’ultimo si occupa di gestire le crisi per un’azienda di proprietà di Monty Miller, ovvero uno degli imprenditori leader nel locale settore industriale.

Norris, almeno in apparenza, conduce un’esistenza decisamente anonima e da anni è profondamente legato a Monty Miller, sia dal punto di vista professionale che privato. Nella medesima azienda, infatti, presta servizio anche Cami, moglie di Monty che ha una relazione particolare con il personaggio principale.

Spoiler finale

Il protagonista Tommy Norris, nel corso di Landman, ha una vita sentimentale travagliata. È reduce da un matrimonio finito male con Angela Norris, oramai sua ex moglie. Il protagonista, inoltre, ha due figli: la diciassettenne Ainsley e Cooper.

La vita di Norris è destinata a cambiare in modo repentino. Suo malgrado, infatti, è coinvolto in un giro di affari alimentato da grandi miliardari senza scrupoli, disposti a tutto pur di partecipare al più grande boom economico della storia. Come se non bastasse, il protagonista è turbato dalla decisione del figlio Cooper, che ha scelto di abbandonare la scuola per lavorare all’interno di una piattaforma petrolifera.

Landman, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Landman, i cui primi due episodi sono rilasciati, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 di lunedì 18 novembre, su Paramount+.