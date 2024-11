Stasera in tv domenica 24 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 24 novembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Canale 5, il film Ennio Doris – C’è anche domani, con Massimo Ghini.

Stasera in tv domenica 24 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Purché finisca bene – “Una villa per due”, con Neri Marcorè, Giampaolo Morelli, Giuliana Lojodice, Camilla Filippi. Daniele (Neri Marcorè), avvocato di Trento, cerca casa per la madre Marion vedova da poco. Intanto lui e la fidanzata Graziella ospitano la donna, ma la convivenza è difficile. Daniele si affida allora ad un imprenditore edile, Francesco (Giampaolo Morelli), che gli promette una villa.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Come sempre, all’indomani della puntata settimanale, su Sigfrido Ranucci piovono critiche, richieste di rettifiche e, purtroppo in alcuni casi, anche minacce. Come quella arrivata alla redazione dopo la puntata del 10 novembre: “Pulizia etnica da parte dell’esercito israeliano a Gaza!? La meritereste voi”.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Giuseppe Brindisi torna a presidiare la domenica sera di Rete 4 con il suo talk di approfondimento nato nel 2021. In primo piano anche stasera le differenze tra governo Meloni e opposizione in materia di immigrazione, ordine pubblico ed economia, senza dimenticare il conflitto in medio oriente.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Un’altra domenica con le inchieste realizzate dalla redazione del programma condotto da Veronica Gentili. Nel loro lavoro gli inviati corrono spesso il rischio di essere aggrediti, come è successo recentemente a Nicolò De Devitiis, preso a calci e pugni da un tassista all’esterno della stazione Termini di Roma.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Dura poco più di mezz’ora il talk di Massimo Gramellini in onda la domenica, quanto basta per affrontare un singolo tema con un ospite in studio. Il 10 novembre c’era Massimo D’Alema e si è parlato delle elezioni presidenziali in Usa.

Su Nove, alle 20.30, il talk show Che tempo che fa. Anche per questa nuova stagione del talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, a introdurre le interviste e presentare gli ospiti c’è Filippa Lagerback. Informazione, attualità, intrattenimento e comicità restano i punti forti del programma.

Su Real Time, alle 21.15, il reality Il Castello delle Cerimonie. Donna Imma dedica molto tempo a curare, insieme a Matteo, i ricevimenti a loro commissionati. Ma non dimentica di festeggiare il compleanno del marito organizzando, con la complicità di sua cugina Annapaola, una piccola sorpresa.

I film di questa sera domenica 24 novembre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Patrick Vollrath, 7500, con Joseph Gordon-Levitt. Mentre il volo A319 procede verso Parigi, un gruppo di terroristi tenta di prendere il controllo della cabina di pilotaggio. Il co-pilota Tobias Ellis dovrà intraprendere una lotta per la sopravvivenza.

Su Canale 5, alle 21.20, il film biografico del 2024, di Giacomo Campiotti, Ennio Doris – C’è anche domani, con Massimo Ghini. Nel 2008, nei giorni del crac della banca d’affari Lehman Brothers, Ennio Doris (Massimo Ghini), fondatore della Banca Mediolanum, rassicura i propri clienti e si lascia andare ai ricordi: il mondo rurale dal quale proviene e i valori trasmessi dal padre, come la famiglia, l’onestà e la trasparenza.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2021, di Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy, con Mckenna Grace. I preadolescenti Trevor e Pheobe sono costretti a trasferirsi con la madre nella vecchia fattoria ereditata dal nonno. Ma la nuova casa nasconde molte sorprese.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2007, di Len Wiseman, Die hard – Vivere o morire, con Bruce Willis. L’agente McClane ha l’ordine di rintracciare un giovane hacker. Con il suo aiuto capirà che un misterioso personaggio intende attaccare la struttura informatica degli Usa.

Su Iris, alle 21.15, il film d’avventura del 2008, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il regno del Teschio di cristallo, con Harrison Ford, Shia Labeouf. Indiana e suo figlio Matt sono sulle tracce del Teschio di cristallo di Akator. Ma dovranno fare i conti con la spia sovietica Irina Spalko che li insegue.

Stasera in tv domenica 24 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2015, di Paolo Genovese, Sei mai stata sulla luna? con Raoul Bova, Liz Solari. Giulia lavora per una rivista internazionale di moda e vive tra Milano e Parigi. Alla morte del padre, torna nel paese natale in Puglia, dove s’imbatte in Renzo, un affascinante contadino.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Edward Zwick, Blood Diamond – Diamanti di sangue, con Leonardo DiCaprio. Sierra Leone, 1999. Nel pieno della guerra civile per il controllo delle miniere di diamanti, s’incrociano i destini di un ex mercenario, di un pescatore e di una giornalista.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Steven Spielberg, Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno. Il giovane e coraggioso Tintin decide di partire alla ricerca dell’Unicorno, una nave che nasconde un immenso tesoro. Lo accompagnano il capitano Haddock e il cagnolino Milou.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Ric Roman Waugh, La Fratellanza, con Nikolaj Coster-Waldau. Jacob, broker di successo e padre di famiglia, finisce in carcere per omicidio colposo. Per sopravvivere alle ostilità di altri detenuti, si unisce alla gang della Fratellanza ariana.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2022, di Mauro Borrelli, Mindcage – Mente criminale, con Melissa Roxburgh. Gli agenti Doyle e Kelly danno la caccia a un serial killer, che emula i crimini di un altro assassino attualmente in carcere. I due poliziotti chiederanno aiuto a quest’ultimo per catturarlo.