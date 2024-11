Swat 7, il 23 novembre su Rai 2 la prima puntata: trama, cast e curiosità

Sabato 23 novembre, su Rai 2, è in onda la prima puntata di Swat 7. L’appuntamento, che apre la settima stagione della serie, è visibile dalle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine dello spazio di approfondimento TG2 Post.

Swat 7 prima puntata, regista e dove è girata

Ideata da Aaron Rahsaan Thomas e da Shawn Ryan, le società che hanno curato la realizzazione del titolo sono Original Film, Perfect Storm Entertainment, CBS Television Studios e Sony Pictures Television.

Negli Stati Uniti, dove la serie è ambientata e girata, la settima stagione è andata in onda sull’emittente locale CBS negli scorsi mesi, tra febbraio e maggio. Tredici gli appuntamenti previsti, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. La produzione seriale appartiene al genere poliziesco.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura dei nuovi episodi sono Kent Rotherham, Sarah Alderson, Alan Morgan, Ryan Keleher, Matthew T. Brown, John Amato, Mellori Velasquez e Charlie Haddaway. La regia, invece, è di Billy Gierhart, Maja Vrvilo, Cherie Dvorak, Jann Turner, Hanelle Culpepper, Michael D. Olmos e Oz Scott.

Swat 7 prima puntata, la trama

Durante la prima puntata di Swat 7, i protagonisti Hondo, Powell ed Hicks sono in trasferta. Per stare vicini ad un testimone di un processo che si svolge negli Stati Uniti, infatti, i tre personaggi principali sono costretti a lavorare presso Città del Messico.

Una volta qui, però, le cose non vanno come previsto e gli agenti sono costretti ad una corsa contro il tempo pur di salvare la vita di un uomo. Tale caso è in qualche modo legato ad un’indagine di cui si è occupato lo stesso Hondo dieci anni prima.

Spoiler finale

Nell’appuntamento che apre la settima stagione della serie, la tensione aumenta nel momento in cui Powell sparisce nel nulla. Ovviamente, la scomparsa del personaggio interpretato da Anna Enger Ritch manda in allarme Hondo ed Hicks, che danno il via ad una caccia all’uomo estesa a tutta la città. Ben presto, i due comprendono di non potersi fidare di nessuno, neanche dei loro colleghi messicani.

Swat 7 prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della settima stagione di Swat, visibile in Italia a partire da oggi, sabato 23 novembre, in prima serata su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.