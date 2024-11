Stasera in tv giovedì 28 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 28 novembre 2024. Su Rai3, il people show Splendida cornice, con Geppi Cucciari. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 28 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la sesta puntata della fiction Don Matteo 14, con Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini. Cecchini (Nino Frassica) decide di partecipare al game show “Reazione a catena”, e riesce a coinvolgere anche il capitano Martini. Nel frattempo Giulia viene assegnata all’assistenza di una donna invalida, che tuttavia non sembra essere molto propensa a farsi aiutare dalla ragazza.

Su Rai2, alle 21.20, il programma Delitti in famiglia. “Davanti ai miei occhi”. Il 70% dei femminicidi avviene in famiglia e spesso i figli sono testimoni delle violenze e degli abusi perpetrati per anni sulle madri. Uno su tre assiste anche all’omicidio, un trauma che li segnerà per tutta la vita. Stasera, nell’ultima puntata, Stefano Nazzi si occupa di loro.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Crescono i consensi per lo show di Geppi Cucciari, che tra satira, cultura e intrattenimento ci regala ogni giovedì sera due ore di buonumore e riflessione. Ad interagire con il pubblico in studio ci sono come sempre i “competenti” tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Muti prova Nabucco. Ultima delle quattro serate dedicate al “Nabucco” di Verdi. Durante le prove aperte, il Maestro Riccardo Muti offre al pubblico un vero e proprio percorso formativo in cui lo guida al cuore dell’opera soffermandosi su momenti chiave.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Le difficoltà del governo presieduto da Giorgia Meloni, alle prese con alcune sentenze che ne frenano l’attività, sono uno dei temi ricorrenti all’interno del programma settimanale di Paolo Del Debbio, che come sempre, fedele al suo slogan, dà spazio a tutte le opinioni e a tutte le ragioni.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Mentre proseguono le indagini sul presunto omicidio di Asu, Galip accusa Emir di averla uccisa ma, dopo un drammatico scontro, decide di credere a suo figlio. Il commissario Mercan interroga Kemal (Burak Ozcivit) e Nihan, i quali le ripetono che non c’entrano niente con la scomparsa di Asu.

Su Italia 1, alle 21.45, l’attualità con Le Iene presentano: La cura. I cinque appuntamenti previsti con “Inside” sono diventati sette e oggi va in onda una versione speciale del programma di Davide Parenti interamente dedicata alla salute. Gli inviati ci spiegano, attraverso inchieste e interviste sul campo, tutto quello che dobbiamo sapere per stare meglio.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. L’aggressione ad Amsterdam dei tifosi israeliani al termine della partita Ajax-Maccabi hanno riacceso il dibattito sull’antisemitismo. Tema che potrebbe in più riprese finire nello studio di Corrado Formigli per un’analisi con i suoi ospiti qualificati.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Real Sociedad-Ajax. In chiaro c’è Real Sociedad-Ajax, uno degli incontri fra squadre straniere valido per la 5° giornata dell’Europa League. Stasera si giocano anche Lazio-Ludogorets e Tottenham-Roma che sono in diretta e in esclusiva su Sky.

Su Nove, alle 21.30, il reality Il contadino cerca moglie. L’unico lombardo del gruppo è Mauro, 36 anni di Olgiate Comasco (Como) che sognava di diventare un campione di ciclismo. Poi ha deciso di dedicarsi all’azienda di famiglia e nel reality condotto da Gabriele Corsi cerca l’anima gemella.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Crack Addicts: La dottoressa scrocchiaossa. Tra i casi he la dottoressa Colòn prende in carico in questa puntata c’è quello di una neo-mamma che accusa alcuni problemi insorti in seguito a un grosso incidente in barca di cui è stata vittima.

I film di questa sera giovedì 28 novembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film di guerra del 2018, di Nicolai Fuglsig, 12 soldiers, con Chris Hemsworth. In seguito agli attentati dell’11 settembre, l’America invia dodici soldati in Afghanistan, guidati dal Capitano Mitch Nelson. Sarà la prima risposta all’attacco terroristico che sconvolse la nazione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2019, di Jay Roach, Bombshell – La voce dello scandalo, con Charlize Theron. Gretchen Carlson accusa di molestie sessuali Roger Ailes, fondatore di Fox News. La sua decisione spinge la giornalista Megyn Kelly a farsi avanti con la propria storia.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film fantastico del 2011, di Michael Bay, Transformers 3, con Shia LaBeouf, Josh Duhamel. Sconfitti, ma determinati a vendicarsi, i Decepticons minacciano ancora Sam e gli Autobot. Quest’ultimi dovranno affrontare anche un nuovo, terribile nemico.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 1961, di Carmine Gallone, Don Camillo monsignore… ma non troppo, con Fernandel, Gino Cervi. I due simpatici avversari hanno fatto carriera: don Camillo è diventato monsignore, Peppone è arrivato in Senato… Ma non vedono l’ora di ritornare a Brescello per ricominciare a litigare.

Stasera in tv giovedì 28 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Martin Bourboulon, I tre moschettieri – Milady, con Eva Green. Constance viene rapita sotto gli occhi di D’Artagnan. In una frenetica ricerca per salvarla, il moschettiere è costretto a unire le sue forze con quelle della misteriosa Milady de Winter.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2023, di Michael Winterbotton, Shoshana, con Harry Melling. Tel Aviv, 1938. Sullo sfondo del nascente stato israeliano, Thomas Wilkin, agente della squadra antiterrorismo, britannica-palestinese, s’innamora della giornalista ebrea Shoshana Borochov.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di James Bobin, Dora e la città perduta, con Isabela Merced. Dora ha passato gran parte della sua vita ad esplorare la giungla Ora la giovane si ritrova a dover salvare i suoi genitori e a dover risolvere il mistero della città perduta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1988, di Andrew Davis, Nico, con Steven Seagal, Henry Silva, Daniel Faraldo. L’agente di polizia Nico Toscani, dai metodi poco ortodossi, indaga su un traffico di droga. Ma i trafficanti Kurt Zagon e Tony Salvano godono di protezioni molto potenti.