The Bad Guy puntata Vitti ‘a luce su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 27 novembre, su Rai 2, è in onda la puntata Vitti ‘a luce di The Bad Guy. La serie tv, che ha esordito in chiaro sulla seconda rete della TV di Stato lo scorso 30 ottobre, prende il via alle 22:20 circa.

The Bad Guy Vitti ‘a luce, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Indigo Film ed Amazon Studios, la fiction ha un lungo elenco di produttori esecutivi, fra i quali spiccano Nicola Giuliano, Andrea Passalacqua, Viola Prestieri. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. Dietro la macchina da presa, in qualità di registi, ci sono Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.

Le riprese si sono svolte in Sicilia, concentrandosi in particolare su Palermo e Marsala. In Italia, il titolo non è inedito. Nel 2022, infatti, ha debuttato in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video. Qui, il 5 dicembre prossimo, debutterà in esclusiva la seconda stagione.

The Bad Guy Vitti ‘a luce, la trama

Nel corso di Vitti ‘a luce di The Bad Guy, è finalmente noto il nome del nuovo commissario incaricato di gestire i lavori di ricostruzione del ponte sullo stretto. Si tratta di Ercole Pagro, ingegnere che ha il volto di Marco Ripoldi.

Il protagonista Nino, intanto, prende in mano le redini della situazione e diventa il nuovo capo del clan Tracina, oramai dimezzato dopo gli ultimi avvenimenti. Il personaggio principale, anche nella sua nuova posizione, non sembra intenzionato ad accantonare la sua ricerca di Suro. A tal proposito, progetta di iniziare una collaborazione con le altre famiglie malavitose della città.

Spoiler finale

Intanto, durante l’appuntamento di The Bad Guy visibile oggi, mercoledì 27 novembre, Nino ha un’intuizione molto importante in merito all’informatore dei ROS. Infine, Luvi, dopo varie riflessioni, ha scelto di accettare l’incarico e diventa la legale di Palamita, con il quale prepara la strategia difensiva. Tuttavia, il criminale, mentre è in carcere, rimane vittima di una grave aggressione.

The Bad Guy Vitti ‘a luce, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Bad Guy, il cui nuovo appuntamento prende il via alle 22:20 circa di oggi, mercoledì 27 novembre, su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.