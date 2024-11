Stasera in tv venerdì 29 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 29 novembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Salvo Sottile, Farwest. Su Italia 1, il film con Ben Stiller, Notte al museo 3.

Stasera in tv venerdì 29 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Kids. Antonella Clerici presenta stasera la terza delle quattro puntate di blind audition, le audizioni al buio che tanto emozionano il pubblico a casa e i quattro coach. Anche in questa edizione Arisa e i suoi colleghi, grazie al Super Blocco, possono impedire ai rivali di scegliere un concorrente.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Per realizzare le inchieste al centro del suo programma, Salvo Sottile si avvale di giovani inviati sempre pronti ad avventurarsi nei Far West italiani: Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Chiara Ingrosso, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Manuela Iatì, Maria Laura Cruciani, Stefano Ciardi e Tommaso Mattei.

Su Rai5, alle 21.15, Giacomo Puccini – Nel centenario della scomparsa. Rai5 dedica al celebre compositore una maratona che culmina con il concerto, trasmesso in differita di un’ora, che si tiene al Teatro alla Scala di Milano. Tra i solisti, Anna Netrebko e Jonas Kaufmann.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Alessandro Impagnatiello, secondo la Procura di Milano, va condannato all’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi per l’omicidio di Giulia Tramontano. La sentenza pronunciata lo scorso 25 novembre è al centro della nuova puntata del programma di Siria Magri condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Su Canale 5, alle 21.20, la terza puntata della fiction Il Patriarca 2. Nemo (Claudio Amendola) attende in carcere che Mario trovi finalmente il nome del testimone che lo accusa. Mentre Raoul cerca di corrompere il Rais (Ninni Bruschetta), capo dei portuali di Levante, la soffiata di un informatore riaccende in Nemo la speranza di essere liberato.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Il giornalista Paolo Celata e la collega Francesca Schianchi fanno parte degli ospiti fissi del talk di Zoro al secolo Diego Bianchi. Cuore del programma è il mondo web con la “social top ten”, una classifica delle news più curiose in rete.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Da Antonio Razzi a Pierluigi Bersani, da Luca Zaia a Jannik Sinner. Nelle ultime puntate Maurizio Crozza ha colpito volti noti con la sua satira pungente. Ma anche questa sera non mancheranno i personaggi entrati da poco in squadra.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. I Pasticcieri devono affrontare la semifinale. Ernst Knam e Benedetta Parodi, presenti fin dalla prima edizione del programma, sanno che in questa fase la tensione fra i pasticcieri rimasti in gara è molto alta.

I film di questa sera venerdì 29 novembre 2024

Su Italia 1, alle 21.45, il film fantastico del 2014, di Shawn Levy, Notte al museo 3 – Il segreto del Faraone, con Ben Stiller. I personaggi del Museo di Storia naturale di New York, che di notte prendono vita, cominciano a comportarsi in modo strano. Larry Daley (Ben Stiller), da poco promosso responsabile delle attività notturne del Museo, deve scoprire il perché. La soluzione si trova al British Museum di Londra.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2008, di Marc Forster, Quantum of Solace, con Daniel Craig, Olga Kurylenko. Dopo la morte di Vesper, la donna che amava, Bond torna in azione per impedire un colpo di stato in Bolivia. Qualcuno vuole impadronirsi delle forniture d’acqua dell’intero Paese.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2003, di F. Gary Gray, The Italian Job, con Charlize Theron, Mark Wahlberg. Messo a segno un colpo milionario, Charlie viene tradito da un compagno che fugge con il malloppo. Con l’aiuto della scassinatrice Stella, rimette insieme la banda per vendicarsi.

Su Iris, alle 21.15, il film poliziesco del 1988, di Buddy Van Horn, Scommessa con la morte, con Clint Eastwood. San Francisco. L’ispettore Callaghan indaga su una serie di delitti nell’ambiente dello spettacolo. Il principale sospettato è un boss della mala che lui ha mandato in galera.

Stasera in tv venerdì 29 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Simone Godano, Sei fratelli, con Valentina Bellè, Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini. Marco, Guido, Leo, Gaelle e Mattia, nati da madri diverse, si ritrovano dopo anni all’apertura del testamento del padre. A sorpresa si presenta anche Luisa, la sesta figlia di cui nessuno conosceva l’esistenza.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1998, di Joel Coen, Il grande Lebowski, con Jeff Bridges, John Goodman. Jeffrey Lebowski, disoccupato con la passione del bowling, viene assunto da un miliardario suo omonimo per consegnare il riscatto chiesto per liberare la giovane moglie.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2018, di Pascal Laugier, La casa delle bambole – Ghostland, con Crystal Reed. Pauline si trasferisce, con le figlie adolescenti Beth e Vera, in una villa isolata ricevuta in eredità. Ma poco dopo il loro arrivo un uomo e una donna irrompono nella casa e le aggrediscono.