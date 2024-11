Senna dal 29 novembre su Netflix: trama, cast e curiosità

Venerdì 29 novembre, su Netflix, prende il via Senna. La serie tv, nel nostro paese, è rilasciata a partire dalle ore 09:00.

Originaria del Brasile, la produzione promette di essere una delle più attese dell’anno per i milioni di appassionati in tutto il mondo della Formula 1. La trama, scritta da Álvaro Campos, Gustavo Bragança, Rafael Spínola, Thais Falcão ed Álvaro Mamute, verte intorno al pilota Ayrton Senna.

Si tratta di uno dei simboli della Formula 1, scomparso il 1° maggio del 1994 in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto durante il Gran Premio di San Marino. La fiction appartiene ai generi drammatico e biografico e le riprese si sono svolte in varie località, ma si sono concentrate soprattutto in Brasile. La società che ha curato la realizzazione è Gullane. La regia è di Vicente Amorim e Júlia Rezende.

La trama si concentra sulla lunga carriera di Ayrton Senna. Nato nel 1960 a San Paolo, in Brasile, sviluppa sin da bambino la passione per i motori. A soli 13 anni, nel 1973, effettua le prime competizioni con i kart. Con tale mezzo si toglie molte soddisfazioni ed approda in Europa, prima in Italia e poi nel Regno Unito. La svolta, per il pilota, arriva nel 1984. A 24 anni, infatti, arriva il debutto in Formula 1, proprio nel Gran Premio di casa, in Brasile.

Per lui si tratta dell’inizio di una carriera incredibile, contrassegnata soprattutto dalla rivalità storica con Prost, compagno di squadra alla McLaren. I due si contendono il mondiale per pochi punti, ma alla fine ha la meglio il protagonista, che conquista il titolo iridato. Il protagonista ottiene il medesimo titolo in altre due occasioni, nel 1990 e nel 1991.

Tre anni più tardi, mentre è all’apice della carriera ed in pista con la Williams, Ayrton ha un incidente drammatico. Correndo sul circuito di Imola, all’uscita della curva del Tamburello, il pilota perde il controllo della monoposto e si schianta contro una barriera di cemento. Le ferite riportate sono gravissime: poche ore dopo, alle 18:40, Senna muore all’ospedale Maggiore di Bologna.

